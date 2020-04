annonse

Den tyske regjeringen har godkjent nye regler som skal bedre ivareta rettighetene til brukere på sosiale medier.

Direktivene retter seg mot nettsider og apper som Facebook, Twitter og Instagram. De vil bli nødt til å gjøre det enklere for brukere å blant annet melde inn klager, om man for eksempel skulle bli offer for trusler eller hatkampanjer over nett.

Under det gjeldende tyske lovverket må plattformene fjerne støtende innhold når de blir oppmerksomme på det. Innlegg som anses som kriminelle under lovene om hatefulle ytringer og terroristpropaganda, må slettes innen 24 timer, mens klager fra brukere må besvares innen 48 timer.

I tillegg må selskapene publisere en rapport to ganger i året om hvordan de håndterer klager.

Under de nye tilleggsreglene, som fortsatt må godkjennes i Forbundsdagen, kan brukeren forlange en ny vurdering og forklaring, dersom et rapportert innlegg ikke er blitt fjernet. I tillegg må plattformene ikke lenger bare slette drapstrusler og lignende ytringer, men også melde dem inn til Bundeskriminalamt (BKA).

Videre må identiteten til gjerningspersonene gjøres kjent raskere, dersom en domstol beordrer det.