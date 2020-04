annonse

Etter det Resett kjenner til skal Amedia lansere en ny nettavis i slutten av mai.

Det er i et internt notat som er lekket til Aftenposten at opplysningene kommer frem. I analysen som ligger til grunn heter det at «tilliten til de etablerte mediene er synkende. Det har vokst frem en segment lesere som ønsker alternative og kritiske perspektiver. Det dreier seg kort og godt om en voksende populisme.»

Ifølge Aftenposten er det veksten i antall lesere for Document.no og Resett som har overbevist Amedia om å tre inn i dette segmentet.

Schibsted-avisen Aftenposten skriver også at Amedia først ville kjøpe opp Document.no, men at forhandlingene med hovedeier Hans Rustad strandet rett over nyttår.

Siden den tid har man heller gått for å starte en konkurrerende nettavis. Navnet på den nye nettavisen blir angivelig Blåmann.no.

Det er Nettavisen-journalist og tidligere Listhaug-rådgiver Espen Teigen som er tiltenkt rollen som redaktør.

Amedia har ikke besvart Aftenpostens henvendelser om saken.

