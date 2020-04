annonse

annonse

I slutten av april vil over halvparten av Sveriges rundt 10 millioner innbyggere være smittet, ifølge forsker Tom Britton.

Han mener at april vil være den måneden hvor spredningen av viruset vil være mest intens, men advarer om at det vil fortsette utover mai.

– Etter april vil ikke spredningen stoppe, men sakte gå ned slik at omtrent to tredeler av befolkningen er smittet innen utgangen av mai, mener Britton.

annonse

Han er professor i matematisk statistikk ved Stockholms universitet, hvor de forsker på hvordan smittsomme sykdommer oppfører seg i en populasjon.

Minst 250.000 smittet

Tirsdag kveld var det registrert 180 dødsfall i Sverige som følge av koronaviruset. Landet hadde da 4.435 bekreftede tilfeller.

Tallene forskningen baserer seg på går ut på at mellom en halv million og en million svensker allerede er smittet i dag.

– Det er en vurdering som jeg nok ikke ville pantsatt huset mitt for. Men om jeg kan si mellom 250.000 og halvannen million, da ville jeg nok turt å sette huset i pant, sier Britton.

annonse

Stor smittefare

Forskeren oppfordrer til isolering.

– Om det er en måned du bør gjøre deg selv og andre en tjeneste ved å bli hjemme, så er det i april.

Han tar grunnlag i at en smittet person i gjennomsnittet smitter 2,5 andre mennesker.

– Drar du ut i april er kanskje én av ti smittet. Det betyr at man kun trenger å møte på ti personer for at det er en høy risiko for å bli smittet, forklarer han.