NRK har tilsynelatende vanskelig for å forholde seg til statistikk om koronapandemien.

I en nyhetsoppdatering kl. 17.00 mandag 30.03 henter Sidsel Wold frem en statistikk fra Worldometer som viser korona-tall for hvert land.

Wold melder at de tallene vi er mest opptatt av er tallene for totalt antall smittede per land, «og der ligger jo USA på toppen av denne dystre statistikken».

NRK viser faktisk hele statistikken til Wold på skjermen. Der kan vi ute til høyre lese at USA har 438 smittede, og 8 døde per e`n million innbyggere. Til sammenligning har Italia 1616 smittede og 178 døde per e`n million innbyggere.

I kveldsnytt melder NRK om at Tyskland vekker internasjonal oppsikt. Der er det få døde og smittede av korona.

Ser vi tilbake på Wold sin statistikk, ser vi at Tyskland har 763 smittede og 7 døde per en million innbyggere.

Å ta innbyggertall i betraktning bør være sentralt når NRK skal melde om hvilke land som topper denne type statistikker.

