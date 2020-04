annonse

Mens viruset fra Kina sprer seg over hele verden og dødstallene stiger raskt, begynner Kina å komme tilbake til normalen.

Nå begynner kjøttmarkedene igjen å åpne, og de er akkurat som før. De slakter hunder, katter og ville dyr på blodige gulv. Flaggermus og skorpioner selge som tradisjonelle medisiner. Dyrene står i stablet opp i rustne bur og kundene peker ut hva de ønsker. Så blir de slaktet av folk i skitne klær som bruke urenslig utstyr.

Dette var det synet en møtte da Kina feiret «seiren» over coronaviruset. Da ble kjøttmarkedene åpnet igjen, og de var like uhygieniske som før. Selv om det var årsaken til pandemien, skriver Daily Mail.

– Alle her tror at virusutbruddet er over, og det er ingen bekymring lenger. Det er kun et utenlandsk problem nå og ingen bryr seg, sier avisens Kina-korrespondent.

Han besøkte et marked og det var akkurat som før virusutbruddet. Den eneste forskjellen han registrerte var at sikkerhetsvaktene stoppe folk fra å filme.

Det første virusutbruddet kan spores tilbake til millionbyen Wuhan, men myndighetene forsøkte å legge lokk på saken og gikk etter varslerne, blant annet legen Li Wenliang, som etterpå døde av coronaviruset. Nå forsøker kommunistpartiet å avfeie beskyldninger om at viruset kom fra Kina, de kaller det konspirasjoner, og hevder at det første registrerte tilfellet var i Italia.