Pårørende som skal besøke sine kjære når de er kritisk syke og livet går mot slutten, får unntak fra besøksreglene på institusjoner, sier Bent Høie (H).

– Institusjonene skal legge til rette for dette, og det er viktig at det følges opp på alle helseinstitusjoner at pårørende får være sammen med sine når livet går mot slutten, sa helseministeren på en pressekonferanse onsdag.

På grunn av smittefare er det innført besøksnekt på sykehjem og sykehus. Bent Høie brukte også tid under sin orientering til å snakke om og rose de pårørende i en spesiell tid.

– Vi kan ikke love all den hjelpen dere trenger, men vi lover å gjøre så godt vi bare kan, sa Høie.

– Vi vet at mange pårørende syns det er sårt ikke å kunne besøke sine kjære på sykehjem, og at dette gjør tiden ekstra tung for mange, sa han videre.