annonse

annonse

Redaktør og kommentator i Nettavisen, Erik Stephansen, går til frontalangrep på Resett, etter at Ytringsfrihetsforbundet fikk avslag på statsstøtte som livssynsorganisasjon.

Onsdag ble det kjent at Ytringsfrihetsforbundet ikke får tilskudd som livssynssamfunn. Helge Lurås er president og Shurika Hansen styreleder for organisasjonen.

I avslaget heter det blant annet følgende: «Ut fra de opplysningene Ytringsfrihetsforbundet har gitt om sin organisasjon, kan fylkesmannen ikke se at forbundet er et livssynssamfunn i lovens forstand».

annonse

Nettavisen-redaktør Stephansen mener det er på sin plass at Ytringsfrihetsforbundet ikke får penger.

– Med 8-900 medlemmer kunne statsstøtten fort gitt ham nærmere en million kroner i statsstøtte i året. De fleste kan se at trossamfunns-søknaden bare er et kreativt forsøk på å skaffe seg penger, skriver han.

Les også: Nettavisen og nyhetsredaktør Erik Stephansen er falskheten selv

«Solide nyheter»

annonse

Stephansen trekker også frem avslaget Redaktørforeningen ga Helge Lurås tidligere i år.

– For å få støtte som livssynssamfunn må du være et livssynssamfunn. For å bli medlem i foreningen av medier som følger Vær Varsom-plakaten, må du være et medium som følger Vær Varsom-plakaten, skriver han videre.

Ålesunderen omtaler seg selv og den etablerte pressen som «solide nyhetsmedier», og hinter til at Resett er «tull og tøys».

– Jeg tror det norske folk i dag er sjeleglad for at vi i Norge har solide nyhetsmedier som hver eneste dag forteller åpent det vi vet om utviklingen av for eksempel korona-epidemien. Og at vi har byråkrater og politikere i alle partier som gjør det samme.

Stephansen omtaler også nettstedet Rights.no som «vennnene til Resett», uten å utdype hva han mener med det.

annonse

– Nå trenger vi ordentlige nyheter, ikke tull og tøys, skriver kan i det som kan oppfattes som et stikk mot Resett.

Nettavisens sexfokus

Nettavisen-redaktøren nevner ikke hvilke saker Resett har publisert som er «tull og tøys», men indikerer at redaktør Helge Lurås ikke er seriøs.

– For å bli tatt seriøst, må man være seriøs, er beskjeden fra Stephansen.

Vi i Resett har gjort en liten granskning av Nettavisen, som altså ifølge Stephansen holder seg til «ordentlige nyheter». I den forbindelsen fant vi følgende saker:

Sak 1.

Sexologene avliver populær myte om størrelse (artikkelbilde er av en kvinne som gaper mens hun ser på underlivet til en mann. NB: Bak betalingsmur)

annonse

Sak 2.

Måtte løpe nakne og slikke på hverandre: –⁠ En god måte å bli kjent på (artikkelbilde er av ungdommer, en jente og en gutt, som slikker på en persons bryster)

Sak 3.

Tok bilde av 100 «hverdags­peniser» – slik ser en normal penis ut (artikkelbilde av en kvinne som ser ned i boxershortsen til en mann. NB: Bak betalingsmur)

Som Helge Lurås har påpekt, var Resett først ute blant mediene i Norge med klare advarsler om alvoret ved coronaviruset.

Lurås var også en av de få offentlige personene i Norge som spådde at Donald Trump ville vinne valget i 2016.

Ingenting av dette nevner Stephansen, i sin hyllest av gammelmedienes tilstrekkelighet.