Dagpengemottakere som jobber i landbruk trenger bare å føre halvparten av antall arbeidstimer på meldekortet.

For at det for disse skal lønne seg å jobbe i landbruket, innføres en ny ordning for timeføring på meldekortet, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

– Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, og jeg har derfor jobbet for å få på plass en ordning som gjør det attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbrukssektoren har behov for mer arbeidskraft, samtidig som mange er arbeidsledige på grunn av koronatiltak.