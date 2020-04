annonse

annonse

Roprofilen Are Strandli (31) funderer på om han skal forlenge karrieren som følge av OL-utsettelsen. Sjarmoffensiven rundt ham er allerede i gang.

Etter planen skulle rogalendingen ha avrundet epoken som toppidrettsutøver med en OL-medalje i Tokyo noen dager før han fyller 32 år i august. Slik ble det imidlertid ikke.

Koronaviruset kullkastet de planene, og med sommerlekene i Japan utsatt til neste år må Strandli gå en runde med seg selv på om karrieren skal forlenges tilsvarende. Den avgjørelsen vil han gi seg god tid med å ta, slik at ingenting besluttes overilt.

annonse

Det skorter samtidig ikke på godt mente råd og vink rundt rogalendingen. Mange har allerede gitt uttrykk for at 31-åringen bør ta med seg Tokyo-OL før han retter energien fullt og helt mot andre ting. Kristoffer Brun, Strandlis makker i dobbeltsculleren, er blant dem.

– Jeg har mine knep, ler Brun til NTB om sjarmoffensiven som er igangsatt.

– Jeg er en jævel til å lage kaffe på rommet og serverer ofte kaffe på senga. Det er noe jeg tenker kan bidra. I tillegg synger jeg ofte i dusjen og kjører noen musikk- og danseinnslag, men det er muligens ikke utelukkende positivt, fortsetter medaljehåpet med glimt i øyet.

Har det gøy sammen

Strandli selv ler godt av makkeren og bekrefter sjarmoffensiven. Støttende meldinger har det også kommet fra flere enn bare Brun. Mange ser gjerne at 31-åringen tar et siste ord i dobbeltsculleren.

annonse

Strandli er naturlig nok fullt klar over at beslutningen han nå skal ta, påvirker flere enn han selv.

– Det er litt rart å kjenne på. Sånn sett hadde det vært lettere om jeg var alene, smiler rogalendingen, men påpeker at heller ikke Brun er tjent med å dele båt i Tokyo med en lagkamerat som ikke er fullt ut motivert.

Brun forstår også godt at makkeren trenger tid på å omstille seg etter OL-utsettelsen. Bergenseren sier at den beskjeden også for hans del førte til at «luften gikk litt ut av ballongen».

– Jeg tror jeg må gi han litt tid og betenkningstid. Han må få landet litt. Han fikk et ekstra år i forhold til planen sin, så jeg skjønner at det må fordøyes, sier roprofilen.

Nytt nivå

Brun, som er jevngammel med Strandli, føler samtidig at han selv og makkeren har noe ugjort. Suksess i Tokyo-OL kan gjøre noe med det.

annonse

Strandli kjenner samtidig på følelsen av at han «har tynt roingen lenge nå», og at karrieren har vært en tøff reise. Spørsmålet er hva som veier tyngst i tiden som kommer.

Avgjørelsen rundt egen karriere anslår han at kommer i løpet av et par måneder.

– Den får komme litt når den kommer, sier 31-åringen, som ser at en eventuell forlengelse også har åpenbart positive sider.

– På en måte åpner denne utsettelsen muligheter med tanke på å ta trening og fysisk form til et nytt nivå. Det er noe jeg har i bakhodet. Det kan komme noe veldig bra ut av dette, smiler landslagsroeren.

Brun og Strandli tok bronse i lettvekt dobbeltsculler under OL i Rio for fire år siden.