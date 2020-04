annonse

På en drøy uke har over 51.000 nordmenn meldt inn mulige symptomer på koronasmitte. Men trolig er under fem prosent av disse reelt smittet.

Folkehelseinstituttet hadde tirsdag mottatt til sammen 51.456 meldinger om mulige virus-symptomer etter at de søndag forrige uke åpnet en selvrapporteringstjeneste på nett.

– Vi er veldig fornøyde med at så mange har meldt fra om symptomer. Vi håper dette kan gi oss bedre kunnskap om forekomsten av smitte i befolkningen og om det er forskjell på blant annet alder, kjønn og bosted, sier Trine Hessevik Paulsen, lege ved Folkehelseinstituttet, til NTB.

Tror få er smittet

Selv om over 51.000 har meldt fra om mulige korona-symptomer, tror ikke Folkehelseinstituttet at alle disse faktisk er smittet.

Paulsen viser til at testingen av folk med symptomer som så langt er gjort i Norge, har avdekket en smitteprosent på under 5 prosent. Det skulle tilsi at under 2.500 av dem som har registrert seg, faktisk har fått korona.

Hun understreker at selvregistreringsløsningen ikke i seg selv kan si hvem av dem som har meldt fra, som faktisk er smittet av viruset. Men det er mulig å oppgi om man har blitt testet, noe som i underkant av 2 prosent av de registrerte oppgir å ha blitt.

– Men det er en god mulighet til å følge med på hvor mange som til en hver tid som har symptomer som kan skyldes koronaviruset, sier Paulsen.

Flest fra Oslo

FHI la onsdag fram en rapport om ulike funn blant dem som har meldt fra at de fikk symptomer fra og med 15. mars, noe som gjelder i overkant av 23.000 av respondentene. Resten av respondentene har meldt fra om symptomer som startet tidligere. Disse skal være med i videre analyser, men er ikke tatt med i den første rapporten.

Rapporten viser blant annet geografisk fordeling av tilfeller mellom fylkene (per 100.000 innbyggere). Den viser at de fleste som har meldt inn symptomer, er bosatt i Oslo, etterfulgt av personer bosatt i fylkene Vestland, Vestfold, Telemark og Rogaland. Færrest tilfeller er meldt inn fra Nordland, men det er respondenter fra alle fylker.

De fleste respondentene, 59 prosent, er kvinner.

– Det kan bety at kvinner er noe flinkere enn menn til å melde fra, og ikke nødvendigvis at flere kvinner har symptomer, påpeker Paulsen.

Gjennomsnittsalder (median) for respondentene er 37 år, men aldersspredningen er stor fra 0 år til personer i 90-årene.

Mange ulike symptomer

Paulsen sier et interessant funn er at de fleste melder om mange ulike symptomer. Nesten halvparten har flere enn fire symptomer, og en firedel melder om flere enn fem symptomer.

De hyppigste plagene er hoste, sår hals og hodepine, men i kombinasjon med andre symptomer, spesielt feber (45 prosent).

De med feber rapportere hyppigere om muskelverk og hodepine og andre symptomer som magesmerter, diaré og tap av smak og luktesans. Blant personer uten feber var luftveissymptomer hyppigere, heter det i rapporten.

– Vi er kanskje litt overrasket over at folk melder om så mange symptomer, men med tanke på at luftveisinfeksjoner gjerne gir et symptombilde med litt uspesifikke symptomer, så bekrefter dette kanskje bare virkeligheten, sier Paulsen.

Tjenesten er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk Helsenett Folk. De som registrerer seg, får ingen helsehjelp eller hjelp til å varsle andre dersom de er smittet, men registreringstjenesten er ett av flere tiltak for å få oversikt over utbredelsen av smitte i Norge.