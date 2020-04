annonse

Vincent Van Gogh-maleriet som natt til mandag ble stjålet fra Springer Laren-museet i Nederland, kan verdt så mye som 65 millioner norske kroner.

Maleriet er fortsatt ikke kommet til rette etter at tyver brøt seg inn i museet, som holder stengt på grunn av pandemien.

Ifølge museet skal ingenting ha feilet i sikkerhetssystemene. Men til tross for at alarmen gikk av, klarte tyvene å få med seg maleriet og forlate åstedet før politiet kom fram.

Kunstdetektiv Arthur Brandt har til avisen Algemeen Dagblad anslått at maleriet er verdt opp mot 65 millioner norske kroner. Tyveriet fant sted på dagen 167 år etter at Van Gogh ble født.

Brandt tror det kan dreie seg om et profesjonelt tyveri.

– Vanligvis kan de gjennomføre tyverier på to til tre minutter. De er godt forberedt med nøye planlagt tidsskjema og stoppeklokke. Etterpå kartlegges hvor mange som er interessert, sier han til RTL Neiuws.

Verket, som var på utlån fra Groninger-museet i Nederland, er satt på Interpols liste over stjålet kunst.

Maleriet heter “Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar” på originalspråket, eller “Hagen ved prestegården i Nuenen om våren” på norsk. Det er fra Van Goghs tidlige periode da han bodde i Neunen, noe som innebærer at maleriet ikke er like verdifullt som verk fra senere i hans karriere.

Et maleri fra Neunen-perioden ble imidlertid nylig solgt for like under 125 millioner kroner på auksjon.