Koronautbruddet blir et hovedtema også på Natos utenriksministermøte. Jens Stoltenberg sier det er viktig å unngå at helsekrisen blir en sikkerhetskrise.

– Vi skal diskutere tiltak Nato og medlemslandene gjennomfører i den pågående krisen. Vi er i denne krisen sammen, og det er mest effektivt å håndtere den sammen, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel onsdag.

Han viser blant annet til at Nato bidrar med transport av medisinsk utstyr mellom medlemslandene, senest et fly som gikk fra Tyrkia onsdag med utstyr til Italia og Spania. Alliansen har også fløyet syke koronapasienter til behandling i Tyskland.

– Det er fint å se at de som har overskudd, kan bidra, sier Nato-sjefen.

Fortsetter operasjoner

Han har tidligere forsikret at covid-19-pandemien ikke påvirker Natos operative evne. Det står han fortsatt ved, selv om det nå er påvist smitte blant personell i flere av alliansens operasjoner.

– Alt fra luftpatruljering til marinestyrker i Norskehavet og kampen mot terror i Afghanistan fortsetter. Natos hovedoppgave er å sørge for at helsekrisen ikke blir en sikkerhetskrise, derfor må vi fortsette å beskytte nær en milliard borgere i medlemslandene. Vi skal videreføre normal aktivitet, men på en unormal måte, utdyper han over NTB.

Første i sitt slag

Torsdagens møte er en del av dette. For første gang samles utenriksministrene i en videokonferanse over sikre linjer.

– Vi tar i bruk utstyr som vi bruker daglig, blant annet i militære øvelser og til å dele etterretning. Nå brukes det til et sivilt ministermøte, sier han og legger til at det er viktig å vite at alliansen fungerer også i krisetider.

– Vi er en beredskapsorganisasjon. Håndtering av kriser er noe vi har øvd på og utviklet gjennom flere tiår, sier Stoltenberg.

Ikke bare korona

Han minner samtidig om at andre kriser i verden ikke forsvinner, selv om det nå er pandemien som dominerer nyhetsbildet. Selv om et to dager langt møte nå blir kortet ned til et par timer i videokonferanse, har Nato flere ting på agendaen.

Utenriksministrene skal blant annet diskutere oppdraget i Irak. Der er planen at Nato etter hvert skal ta over noen oppgaver fra den bredere koalisjonen mot IS.

I Afghanistan er alliansen i ferd med å trappe noe ned etter at USA og Taliban skrev under en fredsavtale i februar. Innen sommeren skal Nato etter planen ha rundt 12.000 soldater i landet.

– Det er ikke tatt noen beslutning om ytterligere reduksjon ennå, og det vil stilles krav før det kan skje. Alle parter må stå ved sine løfter og sikre at samtaler mellom partene kan begynne, sier Stoltenberg.

Ser fremover

Det blir også en diskusjon om refleksjonsprosessen som ble vedtatt på toppmøte i desember for å styrke det politiske aspektet ved alliansen. Denne uken oppnevnte Stoltenberg en gruppe på fem kvinner og fem menn som skal hjelpe ham i dette arbeidet fram mot neste toppmøte i 2021.

– Selv i vanskelige fortsetter vi å se fremover, understreket Stoltenberg på pressekonferansen

Og for første gang skal Nord-Makedonia delta som fullverdig medlem. Landet ble formelt tatt inn i alliansen som medlem nummer 30 sist fredag.