annonse

annonse

Erlend Wiborg (Frp) begynner å bli frisk, etter å ha vært innelåst i eget hjem i flere uker.

Flere rikspolitikere har rapportert at de har fått bekreftet coronavirus. En av dem er Fremskrittspartiets Erlend Wiborg, som 20. mars annonserte på Facebook at han hadde testet positivt for covid-19, etter å ha vært syk i noen dager. Wiborg sitter på Østfold-benken på Stortinget, og er medlem i arbeids- og sosialkomiteen.

Nå kan han imidlertid fortelle Resett at han nesten er helt frisk igjen, etter å ha vært innelåst i eget hjem siden 12. mars.

annonse

– Det er spesielt å ha sittet innelåst i sitt eget hus så lenge. Jeg er nok innelåst frem til førstkommende mandag. Så har jeg en kone og en datter på ni måneder som også er blitt syke. Heldigvis har vi terrasse hjemme, så jeg har kunnet få litt frisk luft innimellom, sier Wiborg, og legger til:

– Jeg gleder meg som en unge til å få komme ut.

Les også: Corona og demokratiet: Skråblikk på Norge sett fra Storbritannia

– Har følt meg veldig dårlig

annonse

– Hvordan vil du beskrive symptomene du har hatt på sitt verste?

– Det ene var at det verket i kroppen. Jeg hadde vondt i muskler og ledd og var helt utslitt. I tillegg hadde jeg mye hodepine. Men jeg slapp unna den verste hosten, sier Frp-politikeren.

– Jeg hadde også feber, men ikke spesielt høy.

Wiborg forteller at symptomenes alvorlighetsgrad har gått i bølger. Han følte seg noe bedre etter ha blitt testet, men ble raskt verre igjen.

– Jeg har følt meg veldig dårlig. Dagen etter at jeg ble testet følte jeg meg bedre. Så var jeg friskere i en dag eller to, så ble jeg skikkelig dårlig igjen. Jeg snakket med legen om det, og det er visst vanlig at man etter en seks-syv dager får en endring.

annonse

Digitalisering

Stortingsrepresentanten tror at coronakrisen vil få fortgang i digitaliseringen, både i folks privatliv, og i arbeidslivet.

– Jeg tror det kommer til å fremskynde en del digitalisering. Jeg har for eksempel lenge tenkt på å bestille matvarer hjem, men har aldri fått ut fingeren før nå. Jeg tenker at det er noe jeg kanskje kan fortsette med. I tillegg ser vi at møter kan tas digital. Jeg tror vi vil endre adferd der, sier han.

Wiborg mener at Norge bør kunne ta seg råd til å være bedre rustet for sykdomsutbrudd, enn vi har vært denne gangen.

– Det er åpenbart at Norge ikke var godt nok forberedt, for eksempel hva gjelder smittevernsutstyr. Er det et land som har råd til å være betydelig bedre forberedt, så er det Norge, og jeg synes det har vært overraskende å se at det står så dårlig til.

Krisehåndtering

Han synes samtidig at myndighetene har håndtert krisen ganske bra, etter at de forstod hvor alvorlig situasjonen kunne bli.

– Jeg som har fulgt med fra sidelinjen, synes det i all hovedsak ser ut som om man har håndtert det ganske bra. Det er jo lett å være etterpåklok. Men jeg er glad for at Norge har inntatt en føre-var holdning, i stedet for å gjøre som Sverige, konstaterer Wiborg.

annonse

Les også: Frp-topp om NAV-skandalen: – Nok et eksempel på at deler av EØS bør reforhandles

Mener Norge kan bla opp

Nå er han bekymret for økonomiske konsekvenser, og understreker at det er viktig at man ikke bare har tiltak rettet mot store selskaper, men også mindre bedrifter.

– Igjen, om det er et land som har råd til å bla opp og redde bedrifter som sliter, så er det Norge. Det er også viktig at man har tiltak rettet mot små og mellomstore bedrifter, ikke bare mot de store.

De såkalte klimapartienes kamp mot oljeindustrien mener Wiborg nå bør opphøre. Han synes tvert imot at krisen viser at Norge bør satse mer på petroleumsindustrien.

– Det er en annen viktig lærdom vi bør ta med oss, er at det andre partiene bør stoppe kampen mot oljearbeiderne og oljeindustrien. Hadde vi ikke hatt oljeformuen hadde vi hatt ekstremt mye større utfordringer. Det bør medføre økt satsning på olje og gass, når verden normaliseres, sier Frp-politikeren til slutt.