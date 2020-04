annonse

Frykter de bruker for mye.

I VG forteller intensivsykepleieren Anne-Lise (40) om livet på innsiden av Ahus- Norges største corona-sykehus.

Hun er bekymret for at det skal gå tomt for utstyret de trenger for å hjelpe pasientene.

«Fremdeles er jeg veldig bekymret for at vi en dag ikke skal ha nok smittevernutstyr. Det plager meg. Jeg er så redd for at vi bruker for mye, for selv har jeg ikke kontroll over hvor mye vi har. Jeg må bare stole på dem som deler ut utstyr til oss.

Det må bare ikke skje at vi mangler utstyr. I gangene snakker vi om hvordan helsepersonell må ha det i Italia og Spania. Jeg får gåsehud når jeg ser innslag derfra», forteller hun.

