annonse

annonse

YFO nektes statsstøtte på linje med andre sekulære livssynssamfunn som Humanetisk Forbund, HEF. For ikke å snakke om alle Norges kvinneundertrykkende moskeer som mottar hundrevis av millioner av skattebetalernes penger for å sette rompa i været, så damene kan se på galskapen fra galleriet.

Igjen gjøres det en ekstra grundig innsats og bearbeidelse av noe forbundet med Resett, som da Resett ble nektet medlemskap i redaktørforeningen, der Cupido og Se & Hør er naturlige medlemmer. Også Document er medlem. De har skarpe skribenter som Kent Andersen og Karine Haaland, og anonyme skribenter som er like ille/bra som noe som noensinne er publisert på Resett.

YFO er Resett. Det vet de som behandlet søknaden. Det er en lov for Resett, og en annen for alle andre i Norge. Det betyr bare en ting: Resett er farlig for det etablerte samfunnet. Resett har slått en betydelig sprekk i demningen samfunnet tror på. Det er krisetilstander i et landskap som har stabilisert seg etter 1968, som kanskje må se langt etter like store statlige bevilgninger når koronakrisen en dag er over.

annonse

Les også: Redaktørforeningen svarer ikke på kritikk av Resett-nekt



Kan du være naken foran din Gud? Hvis svaret er ja, så bør YFO, Ytringsfrihetsforbundet, få støtte på linje med den politiske og venstrevridde organisasjonen HEF. For hvor ellers kan du sekulært være naken enn foran ytringsfriheten?

Alternativet er å avskaffe all statlig støtte til livssyn og religion. Noe som åpenbart er hva som sporet an YFO. Hvis alle religiøse samfunn mistet støtte, og man holdt fast ved loven om at diktaturer ikke kan skyte penger inn i moskeer. Ja, da hadde mye vært gjort. Men at YFO åpent gjør det HEF later som de ikke gjør, faller tung for de som elsker at ting skurer og går inn på de vanlige kontoene. YFO må stoppes før folk skjønner spillet.

Det er så enkelt, ifølge loven, at alle kan si at de tror på noe, få medlemmer og støtte. Galskapen som står i koranen og bibelen er ikke mindre troverdig enn en kronikk av Shurika Hansen eller Helge Lurås, YFOs to fremste medlemmer. De flyr ikke på tepper, de står ikke opp fra de døde, de går ikke på vannet, de mener ikke at alle som ikke tror på YFO er vantro som må dø. YFO er en sekulær, ikkevoldelig organisasjon som setter livssynet å ytre seg fritt høyt. Litt sånn som Jesus og Buddha. Mindre sånn som Muhammed.

annonse

Alt som er, het et livssyn som en fyr en gang startet. Han lovet alle medlemmer å betale tilbake kontingenten de betalte til ham, om de bare ble medlem. Slik tjente han en god halv million. Så naive er vi i Norge. Men foreløpig nøyer det liberale og ultrafeige Norge seg med å si at det sekulære YFO er mindre verdt enn det sekulære HEF.

De peker sågar på at YFO er en politisk motivert organisasjon.

Som om kirken ikke er det.

Som om moskeer ikke er det.

Som om Humanetisk forbund ikke er det.

annonse

Som om det finnes et eneste livssyn, såkalt religiøst eller ikke, som ikke ville brukt seg av politiske tildelte midler tildelt fra staten Norge?

Nei, det er nok helst noe galt med den åpne linjen i det politiske budskapet YFO har, som må stoppes før folk får høre om det. Ordspråket ild i tørt gress har aldri stått klarere for mine brennende og oppflammete øyne, enn nå.

Les også: Redaktørforeningen: «Krigens første offer er sannheten»

Jeg ofret en halvtime av livet på denne teksten. Ikke livet. Men om ikke YFO er et livssyn, om ikke Resett er en nettavis, om ikke det at jeg tror på YFO er verdsatt, og om det er slik at jeg faktisk ikke egentlig leser nyheter på Resett; hva er jeg da? Bare en som skal betale skatt til virkelige livssyn? Er jeg ikke et menneske som er likeverdig troende muslimer, Jehovas vitner og andre som så tror oppriktig på noe? Jeg tror oppriktig på ytringsfriheten. Han ber meg ikke be fem ganger om dagen, han sitter ikke på en sky. Nei hun gjør meg fri!

Takk til Helge, Shurika og alle som er involverte og medlemmer i YFO. Vi gir oss vel ikke med dette?