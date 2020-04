annonse

Over 250 afrikanere på vei til Europa er satt i koronakarantene i Niger etter at de ble dumpet av menneskesmuglere og overlatt til seg selv i ørkenen.

Gruppen besto av 104 personer fra Nigeria, 53 fra Ghana og 34 fra Burkina Faso. De ble funnet i ørkenen nær grensen mot Libya, opplyser FNs organisasjon for migrasjon (IOM) torsdag.

IOM ga dem mat og vann. De ble sendt til Agadez. Der er de nå i karantene på et fotballstadion i 14 dager.

Niger er et transittland for migranter og flyktninger som håper å kunne dra til Europa. Landet har riktignok stengt grensene som følge av koronapandemien, men IOM opplyser at et stort antall migranter likevel tar seg inn i landet.