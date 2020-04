annonse

Den første uka i februar manglet 74 norske kommuner en smittevernplan eller hadde et utdatert planverk, melder Aftenposten.

Da koronavirusutbruddet ble erklært som en global folkehelsekrise 31. januar, ga Helsedirektoratet fylkesmennene i oppdrag å finne ut av hvilke kommuner som manglet eller hadde en utdatert smittevernplan.

En sammenstilling av rapportene fra fylkesmennene som Aftenposten har fått tilgang til, viser at 252 kommuner hadde en oppdatert og velfungerende smittevernplan, mens 74 kommuner manglet eller hadde et planverk som var utdatert eller som trengte oppfølging av andre årsaker.

– Alle kommuner burde hatt smittevernplan på det tidspunktet vi spurte, men enkelte hadde ikke det. Derfor var det viktig for oss å umiddelbart be disse kommunene oppdatere planene, slik at de var best mulig forberedt på det som kom, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til avisa.

Ifølge Helsedirektoratets sammenstilling manglet for eksempel over halvparten av kommunene i Nordland et velfungerende planverk, og i Trøndelag trengte 14 kommuner oppfølging på grunn av kommunesammenslåing.

På den andre siden hadde alle kommunene i Oslo, Viken, Vestland, Vestfold og Telemark planene sine i orden.