annonse

annonse

Ola Borten Moe sier vi må tørre å ta debatten om en oppmyking av tiltakene mot coronaviruset, selv om det kan føre til at flere dør.

– For tre uker siden hadde vi bunnsolid økonomi. Nå står vi midt i et økonomisk og sosialt ragnarok. Jeg mener vi er i en situasjon hvor det ikke er mulig å overdrive konsekvensene, sier Borten Moe til VG.

Sp-nestlederen er også næringslivsleder, så han ser konsekvensene av tiltakene fra begge sider av bordet. Han mener tiltakene samlet sett er blitt for drepende på norsk økonomi.

annonse

– Vi trenger akutt en diskusjon om hvordan vi skal komme oss ut av dette og får hjulene i gang igjen, før vi får en ledighet på godt over 500.000.

Les også: Offentlig sektor deltar ikke i Ernas dugnad – der blir det ingen nedskjæringer

Borten Moe innrømmer at dette er å «å banne litt i kjerka», men han kan ikke sitte sitte stille og se på at samfunnet vårt lammes. Han påpeker at det fortsatt er under 50 dødsfall, det forsvarer ikke bruken av 310 milliarder kroner så langt, mener han. Tross alt dør det 900 av influensa hver dag, folk dør i trafikken og av livsstilssykdommer. Dessuten kan de strenge tiltakene i seg selv føre til dødsfall, både på kort og lang sikt.

Gradvis oppmykning

annonse

Derfor ønsker han en diskusjon om en gradvis oppmykning, slik at skolene åpner og folk kan komme seg på jobb, og hverdagen blir mer normal.

– Du er klar over at det også har sin pris; at en oppmyking kan føre til at flere dør av corona?

– Ja, jeg tror vi må tørre å ta den debatten. Den er vanskelig, men den bør tas. Det er faktisk heldigvis bare under 50 døde av coronaviruset her i landet, så langt. Jeg bagatelliserer ikke det, for dem som rammes er det en tragedie. Det handler også om kontekst; det dør vel normalt ca. 900 av influensa i Norge hvert år. La oss håpe vi slipper billigere denne gangen.