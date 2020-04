annonse

56 prosent av britene mener regjeringen innførte strenge smitteverntiltak for sent, mens 35 prosent mener at tiltakene kom til rett tid, viser en måling.

79 prosent sier at de har unngått å forlate hjemmet etter at statsminister Boris Johnson strammet inn og stengte det meste 23. mars. Da tiltakene var anbefalt, men ikke påtvunget, var det 50 prosent som valgte å bli hjemme.

– Selv om flertallet mener tiltakene kom for sent, så har det hatt en avgjørende betydning for folks atferd i en tid hvor alle må bidra, sier Kelly Beaver i Ipsos MORI, som står bak undersøkelsen.

Hittil har nærmere 30.000 fått påvist smitte og 2.352 er døde i koronautbruddet i Storbritannia.