For den store majoriteten av verdens utviklingsland er flokkimmunitet den eneste mulige plausible strategien for å bekjempe coronavirus-pandemien.

Mens verdens mektigste og rikeste stater fortsetter med kostbare landsomfattende nedstenginger og karantenetiltak for å få kontroll på spredningen av coronaviruset, har ikke alle stater denne luksusen. For å kunne iverksette slike tiltak, kreves det ikke bare relativt robuste statsfinanser, men også et velfungerende statlig sikkerhetsnett – for å ha kapasiteten til å effektivt distribuere diverse former for statlige støtteordninger til personer som trenger dem.

Mens rike og mektige stater i Øst-Asia, Europa og Nord-Amerika enn så lenge har kapasiteten og de finansielle musklene til å gjennomføre slike pandemi-forebyggende tiltak over tid, har den store majoriteten av verdens stater – utviklingsland – verken gode nok statsfinanser, eller et godt nok utbygd statsapparat, til å opprettholde slike kostbare tiltak over en lengre periode.

Over 60 prosent av verdens arbeidere – rundt 2 milliarder mennesker – jobber i den uformelle sektoren. 93 % av alle dem som jobber i den uformelle sektoren kommer fra utviklingsland. De fleste som jobber i den uformelle sektoren er fattige individer uten oppsparte midler som ofte lever fra hånd til munn. De har heller ikke noe form for sosialt beskyttelsesnett i form av statlige velferdsordninger hvis deres inntekt skulle tørke opp.

Hvis landsomfattende nedstengings- og karantenetiltak blir iverksatt i land hvor den uformelle sektoren dominerer arbeidsmarkedet, vil disse individene miste muligheten til å tjene til livets opphold. Arbeid i den uformelle sektoren innebærer i det store og det hele at folk må ut av døra og samhandle med andre mennesker for å ha en inntekt. Fattige arbeidere i den uformelle sektoren i utviklingsland har derfor ikke luksusen til å sperre seg inne i hjemmene sine og vente på at coronavirus-stormen roer seg.

Den uformelle sektoren er også per definisjon en del av den svarte økonomien, hvor inntekter ikke blir rapportert til relevante myndigheter og derfor ikke skattlagt. Arbeidere i den uformelle sektoren er derfor ikke registret i offisielle lønnstagerregistre og har sjelden en bankkonto. Det er derfor nærmest umulig for myndighetene i de relevante landene å tilrettelegge for at eventuelle statelige pengeoverføringer til disse individene, som raskt vil trenge dem.

Utviklingsland mangler derfor kapasiteten til å kunne opprettholde landsomfattende pandemi-forebyggende karantener over tid. Det er derfor vanskelig – kanskje umulig – for myndighetene i de fleste utviklingsland å gi tilstrekkelig hjelp til arbeidere i den uformelle sektoren for å komme seg helskinnet igjennom coronakrisen under strenge karantenetiltak.

Uten hjelp fra sine respektive myndigheter for å skaffe seg nødvendighetsgoder – som mat, drikke, medisiner og husleie – vil arbeidere i den uformelle sektoren ikke ha muligheten til å overleve under slike forhold. De vil derfor ikke ha noen andre valg enn å utfordre skjebnen ved å trosse ethvert portforbud og gå ut i det offentlige rom for å forsøke tjene til livets opphold – på en eller annen måte.

Når nok personer kommer til dette stadiet, vil det bli umulig for myndighetene i de relevante landene å opprettholde et generelt portforbud – uten å slå voldsomt ned på potensielle opptøyer fra desperate personer som ikke har noe å tape. Som en konsekvens av denne logikken, vil de sosiale kostnadene av å opprettholde et strengt karanteneregime være astronomiske, og overskygge enhver økning i Covid-19-relaterte dødsfall som følge av å gå vekk fra slike tiltak.

Enn så lenge har de fleste utviklingsland blitt spart for de største Covid-19-utbruddene, men det er kun et spørsmål om tid før pandemien også vil ta av i det globale sør. Når det skjer, vil ikke myndighetene de relevantene landene ha noe annet valg enn å la sykdommen spre seg tilnærmet ubegrenset innad i sine respektive befolkninger. Alternativet er et potensielt sammenbrudd av lov og orden – med masseopptøyer, vold og totalt kaos.

De fleste utviklingsland kommer derfor til å bli tvunget til en forfølge flokkimmunitetsstrategi – enten de vil det eller ikke.