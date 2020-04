annonse

DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen mener at tiden etter coronaviruset ikke vil være den samme som før. Hun frykter at det vil bli mange konkurser, men mye avhenger av regjeringens tiltak og om de fungerer.

Det er særlig tre bransjer som kan få alvorlige problemer, det er turisme, reiseliv og hotellnæring. Men blant annet leverandørindustrien er sårbar etter forrige nedtur og de har også fått et oljeprisfall i tillegg.

– Jeg tror ikke vi kommer ikke tilbake til den samme verdenen vi forlot før korona, sier hun til NRK.

Braathen forteller at de finnes ikke en full oversikt over antall konkurser de siste ukene, årsaken til det er at tingrettene har redusert driften. Men hun legger til at ved mange konkurser så kan banken tape mye.

– Vi kan ikke kommentere tapene utover å si at det er naturlig å si at risikoen øker, og at det kommer til å bli mer tap.

Regjeringens tiltakspakker har til nå kommet på 400 milliarder kroner. Et av tiltakene er en statlig lånegaranti på 50 milliarder kroner. Det er for å hindre at likviditeten forsvinner for små og mellomstore bedrifter.

Braathen sier at det er viktig og riktig å bruke mye penger nå.

– Det er satt i verk mange gode tiltak fra myndighetshold og det jobbes med flere. Vi tror dette er viktige faktorer som bidrar til at vi vil komme bedre gjennom dette enn mange andre europeiske land.