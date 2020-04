annonse

I Sør-Amerika får europeere skylden for spredningen av coronaviruset.

– Vi ser en økende tendens til at EU-borgere blir stigmatisert og møtt med mistro utenfor Europa. Coronaviruset blir endog omtalt som «den hvite manns sykdom», og at dette er europeernes skyld, sier EUs utenrikssjef, Josep Borrell, ifølge Aftenposten.

Borell er bekymret for at det spres en del feilinformasjon om viruset. Dette samtidig med at EU-land sliter med å få hentet hjem egne borgere. Europeiske fly får ikke lande på flyplasser rundt omkring i verden, fordi ulike myndigheter mener flyene er fulle av smitte.

Får ikke plukke opp egne borgere

Dette skjedde på flyplassen i Guayaquil i Ecuador forrige torsdag. Ordføreren i byen beordret lastebiler ut på rullebanen for å hindre at et fly fra spanske Ibera fikk lande. Flyet kom fra Madrid, og skulle plukke opp 190 spanske statsborgere, etter at Ecuador hadde stengt grensene for utlendinger.

– Denne type desinformasjon kan sette folks liv i fare, sier Borrell, som sier at EUs arbeidsgruppe har registrert over 1000 saker som omhandler dette siden coronautbruddet startet.

Det er ikke noe nytt at visse grupper pekes ut som syndebukker etter et sykdomsutbrudd. Under svartedauden fra 1347 til 1351 fikk jødene skylden, og over hele kontinentet ble jøder myrdet. SARS-utbruddet i 2003 ledet til aggresjon mot asiater, da sykdommen kom fra Kina.