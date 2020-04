annonse

Nynazister i USA skal ha diskutert å bruke coronaviruset som et biovåpen, avslører interne dokumenter fra FBI.

Føderale etterforskere har kommet over planer blant nynazister om å bruke coronaviruset som et biovåpen, rapporterer Yahoo News, med henvisning til en ukentlig etterretningsrapport fra en divisjon tilknyttet Department of Homeland Security.

Ifølge Business Insider skal målgruppene for et mulig angrep være jøder, ikke-hvite og representanter for politiet spesielt.

Måten viruset skulle spres på var ved å etterlate spytt fra smittede personer på dørhåndtak på lokale FBI-kontorer, spytte på heisknapper, spre viruset i ikke-hvite nabolag og være i offentlige rom, der nynazister oppfatter å ha fiender, skriver Business Insider.

Planene ble oppdaget i februar

Ifølge Yahoo News brukte nynazistene den sikre meldingsappen Telegram for å diskutere sine planer om å spre viruset, og der skal forslagene om hvem som skal rammes ha blitt presentert.

Yahoo News skriver at diskusjonene i Telegram primært skal ha foregått blant nynazister med tilknytning til den såkalte «siege culture», som agiterer for en rasistisk terrorisme for å kunne utløse en borgerkrig.

Rapporten fra Department of Homeland Security det refereres til dekker perioden 17. – 24. februar i år, og det er i denne perioden meldingene via samtalekanalen Telegram skal ha funnet sted.

