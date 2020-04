annonse

Norges Fotballforbund vil fullføre samtlige kamper i de fremste ligaene denne sesongen. Helsedirektoratet tror det blir høst før fotballen kan starte.

Frigjøringsdagen 8. mai går uten publikum, mens justisminister Monica Mæland gjentok onsdag at nordmenn må være forberedt på at 17. mai blir «annerledes».

Likevel satser NFF på at fotballsesongen skal kunne gjennomføres, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Vi har en ambisjon om å fullføre de største ligaene våre, Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon, med samtlige kamper, sier generalsekretæren i NFF, med forbehold om når sesongen settes i gang.

Startskuddet for Eliteserien har foreløpig blitt utsatt til siste halvdel av mai på grunn av koronautbruddet i Norge.

– Ganske sannsynlig

NTB spurte Helsedirektør Bjørn Guldvog om hvor sannsynlig han mener det er at norsk fotball må vente på oppstart til sensommeren eller tidlig høst, med referanse til utsettelsene av alle landskamper og annen fotball i regi av Uefa.

– Jeg tror det er ganske sannsynlig, og jeg synes det høres ut som et riktig valg (av Uefa). Fotball er en kontaktidrett hvor mennesker er i nærkontakt og der mange berører den samme ballen. Så lenge det er betydelig smitte i befolkningen, vil også en fotballkamp utgjøre en betydelig smitterisiko, sier Guldvog.

Smertegrense

Bjerketvedt sier på selvstendig grunnlag at NFF vil gjøre vurderinger av oppstartstidspunkt i god tid før datoene for den nåværende utsettelsen nærmer seg.

– Oppstarten er opp til koronasituasjonen, sier NFFs generalsekretær.

Tidligere har Bjerketvedt uttalt at det finnes en smertegrense for når toppfotballen må starte igjen for at det skal være mulig å få gjennomført alle kampene i sesongen.

– Det vil være mulig etter hvert å definere en smertegrense for å gjennomføre full sesong. Det er fortsatt det vi har som ambisjon, selv om det blir færre måneder å spre konkurransene på, sa Bjerketvedt til NTB tidligere i uken.

Virussituasjonen skaper også problemer for årets NM i fotball, med fare for nedkorting og at færre lag kan delta.

– Vi har foreløpig ikke begynt å vurdere det, men må selvfølgelig ta stilling til alle disse problemstillingene, svarer Bjerketvedt.