Legen Ai Fen i den kinesiske byen Wuhan oppdaget et ukjent virus. Hun kontakter kollegier og helsemyndigheter. Men hun ble motarbeidet av kommunistpartiet.

Ai Fen fikk en kraftig advarsel fra sykehusets ledelse, de anklaget henne for å spre rykter og det i kraft av hennes posisjon som lege. Nå er hun forsvunnet, og ingen vet hvor hun er, men de antar at hun er arrestert, skriver New York Post.

Er det likhet mellom Tsjernobyl og Wuhan? Sovjetunionen var også et kommunistland, et regime som hemmeligholdt problemer og forfulgte varslere. Det samme gjør Kina. Kommunister motarbeider ytringsfrihet og jobber for forguding av lederne. I 1986 eksploderte kjernekraftverket Tsjernobyl i Sovjetunionen og radioaktivitet spredde seg over Europa. Men kommunistdiktaturet hemmeligholdt at det hadde skjedd en ulykke. Noe som førte til at problemet ble mye større, skriver 60 minutes Australia.

Ai Fen sendte bilder på sosiale medier til kollegier, åtte rakk å dele bildene før det ble stoppet. Daily Mail skriver i en artikkel som omhandler hvordan Kina la lokk på virusutbruddet. At kommunistpartiet arresterte legene isteden for å bekjempe viruset. Den mest kjente var legen Li Wenliang. Han ble arrestert for å bruke sin profesjon til å skape panikk. De tvang han til å signere et dokument der han innrømmet at det hele var falske nyheter. Han døde i februar av coronaviruset, Li Wenliang ble 44 år gammel.

Tiden gikk og epidemien økte i omfang. Men kommunistpartiet fortsatte å spre løgnen om at viruset kom fra et lokalt slaktermarked og at det var stengt. De benektet at viruset kunne smittes fra menneske til menneske. Men de som behandlet de syke visste at dette ikke var tilfelle, likevel var det den offisielle versjonen.

24 januar begynte kinesisk nyttår, det sies å være det største folkeforflyttingen i verden. Da reiser alle hjem på ferie. Bare fra episenteret for virusutbruddet i området rundt Wuhan reiste det fem millioner mennesker. Ikke bare rundt i Kina, men også til utlandet, blant annet USA og Europa. Den 30 januar innrømmer kommunistpartiet at de hadde mistet kontrollen. Fra da å være en lokal epidemi ble coronaviruset en internasjonal pandemi.

Hvis kommunistpartiet i Kina hadde lyttet til fagfolk og innført tiltak så estimeres det at omfanget ville ha blitt redusert med 95 prosent. Men de hemmeligholdt faren og resten av verden fikk vite lite om hva som egentlig skjedde.