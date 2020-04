annonse

I februar ble det lansert to episoder av en TV-dokumentar der sterk negativ kontroll blir avslørt og aktualisert.

På Insider fem kunne vi se hvordan foreldrenes sterke identitet som er nært knyttet til kollektivistisk æreskultur med sterke innslag av religiøse og kulturelle elementer. Jeg var selv delaktig i å spore opp norske ofre.

Den inntrengende kulturelle og religiøse væremåten står i sterk kontrast til den type identitet barna får ved å være en del av det norske samfunnet. Det kjennetegnes av sekulære verdier som individualisme, og likestilling. De alvorlige foreldrerestriksjonene har store konsekvenser for barna som blir tvunget til å pendle mellom to kulturer. En av konsekvensene er kulturrehabillitering, som den siste tiden har fått mye oppmerksomhet. En ny rapport anslår at over 400 barn og unge bosatt i Norge ble mellom 2016 og 2018 etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Forskerne frykter at mørketallene er langt høyere enn antatt og kanskje så alvorlig som opptil 1400. 40 prosent av disse er forsøkt hindret i å bli «for» norske.

«Noor» som undertegnede kom i kontakt med januar 2019, var et av de uskyldige barna som på en grov måte ble frata sin frihet og barndom på. I samme rapport kommer det også frem at omtrent 25% av alle kommunene oppgir at de har hatt saker om etterlatte barn. Det er likevel veldig få som får straff for å sende bort barna sine.

Nå nylig ble et foreldrepar siktet for å bortføre barna sine. Disse barna ble sendt til koranskole i Somalia mot sin vilje. Norge har ingen utleveringsavtale med Somalia, og barnas skjebne avhenger av velvilje fra moren.

En av skolene somaliere sender sine barn til ligger sentralt i en farlig bydel i Mogadishu. Den bydelen er delvis kontrollert av terrororganisasjonen Al-Shabaab, der både innbyggere og besøkende må betale for å være trygge. Terrororganisasjon blir med andre ord finansiert gjennom frykt og spredning av terrortrusler.

I disse skolene er det barn og ungdom som har fortalt at de blir slått, lenket fast, innestengt og skadet som krigsfanger.

Skoler styres av radikale islamister

Den radikale islamistiske bevegelsen truer all vestlig innflytelse i den krigsherjede landet, og kjemper for en global muslimsk enhet der de har gode forbindelser med andre terrororganisasjoner som Boko Haram og al-Qaida. Barn som blir sendt dit kan dermed vende tilbake som tikkende radikaliserte bomber. Det er ikke bare uansvarlig overfor barna, men også nasjonen som ikke aner hva slags hjernevaskede individer som vender tilbake.

Det er likevel ikke det verste med å bli sendt ut av landet du har sterkest tilknytning til. Jeg har hatt en del kontakt med ofre for koranskoler og kulturrehabillitering. Det de beskriver seg utsatt for er direkte forkastelig, og de er ofte traumatiserte av opplevelsene. Krigsretorikk blir brukt for å påvirke ungdommene negativt. Den vestlige innflytelsen blir forsøkt endret ved bruk av vold og autoritær oppdragelse.

At det nå blir vanskeligere å fange opp disse barna på skole eller fritidsaktiviteter på grunn av corona-restriksjonene, gjør hverdagen vanskeligere for disse utsatte barna. Mange foreldre vil føle et behov for å gjøre barna mer religiøse nå som de endelig har en sjanse til å påvirke dem. Mange vil ta saken i egne hender og undervise Koranen hjemme. En ungdom som kontaktet meg tidligere denne uken kunne fortelle at moren forbyr all musikk hjemme nå. Det skal kun være Koranen på høyttalere hjemme. Mange religiøse ser på de nåværende utfordringene som straff fra Gud. Derfor vil det være mest naturlig at de vender seg til sin skaper for å unngå smitte. Konsekvensene av dette vil vi se når skolen åpner igjen, og barna vender tilbake med forvirret syn på det norske samfunnet.

Corona restriksjonene gir store utfordringer også her

Dette har foregått i alle år innvandrere har vært i Norge. Men regjeringen har fortsatt ikke klart å statuere et eksempel slik at flest mulig blir skremt fra å bortføre sine barn. Det vil si at disse foreldrene vinner gang på gang, og integreringen vil lide for alltid.