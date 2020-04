annonse

Guvernøren i den italienske regionen som er mest plaget av coronaviruset, ble kalt «rasist» for å ville teste reisende som kom til Italia fra Kina i begynnelsen av februar.

Lombardias guvernør, Attilio Fontana, påstår at han ble «hånet» og kalt «rasist» av kollegaer i februar, fordi han gikk til orde for å teste folk som kom fra Kina for coronaviruset før krisen startet i Italia, ifølge den italienske avisen La Repubblica.

Fontana er medlem av Italias La Lega, eller Ligaen, ledet av den populære tidligere visestatsministeren Matteo Salvini.

Debatt

Fontana kom med kommentarene under en debatt om Italias coronavirus-krise med sine politiske motstandere på venstresiden på tirsdag, da han ble anklagd for å ikke ta coronavirus-krisen alvorlig nok.

– Jeg er overrasket over at dere anklager meg for å undervurdere problemet, sa han til forsamlingen, mens noen i rommet ropte «Skam!» på ham.

– Det var dere som fortalte at jeg var rasistisk da jeg ba om sjekk på alle borgere som kom tilbake fra Kina. Jeg ble hånet med uforskammede ord, fortsatte han.

Contes feilgrep

Fontana rettet også sterk kritikk mot Italias statsminister, Giuseppe Conte, for å ha undervurdert alvorlighetsgraden av coronavirus-krisen i begynnelsen av februar:

– Statsministeren deres sa offentlig den 3. februar: «Ikke bekymre dere, dere trenger ikke å forutse noen pandemi fordi systemet vårt er klart til å møte enhver form for nødssituasjon.»