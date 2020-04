annonse

For å bøte på koronasituasjonen vil Norsk Hydro droppe investeringer, utbytte og bonuser. I tillegg utsetter de gjenåpningen av aluminiumsverket på Husnes.

Selskapet har hittil måttet permittere 1.400 ansatte, skriver de i en pressemelding.

Styret i Norsk Hydro har vedtatt at utbyttet utsettes på ubestemt tid, samt at det blir lønnsfrys og ingen bonus for konsernledelsen i 2020. Det planlagte utbyttet lå på 1,25 kroner per aksje.

Selskapet fryser også 25 prosent av gjenværende investeringer for 2020. Det innebærer at investeringer for 2 milliarder kroner blir droppet.

Koronakrisen går også utover Kvinnherad kommune i Vestland. Her skulle Husnes aluminiumsverk gjenåpnes med 95.000 tonns kapasitet etter flere års oppgraderinger i løpet av det første halvåret av 2020. Nå utsettes dette til tidligst tredje kvartal.