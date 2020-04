annonse

annonse

Partileder Erik Selle i Partiet De Kristne ønsker at norske myndigheter ser til Danmark i sin håndtering av økonomiske konsekvenser i coronakrisen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har vært en av dem som har bedt regjeringen om å se til Danmark for å lære av danskenes håndtering av coronakrisen. Dette er han ikke alene om å mene.

Erik Selle, som leder Partiet De Kristne (PDK), er også sterkt bekymret for de økonomiske konsekvensene av coronaviruset.

annonse

– Norge befinner seg som resten av verden i en unntakstilstand grunnet coronaviruset fra Kina. Dette utvikler seg også til å bli en økonomisk krise for næringslivet og dermed samfunnet, som kan prege Norge i lang tid, sier Selle i en kommentar til Resett.

– Det er derfor av største betydning at staten nå tar ansvar for at arbeidsplasser folks inntektsgrunnlag ikke blir varig svekket eller bortfaller, som følge av krisen.

Les også: Se Maria Zählers tale til PDK Convention 2019

Målrettet støtte i Danmark

annonse

Selle påpeker at man i USA deler penger direkte ut til forbrukerne, og at myndighetene i Danmark har gått inn for å ta over bedriftenes kostnader direkte.

– Statens tilskudd i Danmark er knyttet opp mot bortfall av omsetning. Med andre ord direkte og målrettet, sier partilederen.

– I Norge er støttepakken rettet inn mot lånegarantier hvor staten garanterer opp mot 90 prosent av lån hvor bankene er fasilitator av støttepakken. Dette er ikke hva næringslivet trenger. Bedriftene trenger ikke nå statens hjelp til å øke gjeldsbyrden. Dessuten hjelper ikke pakken bedrifter som ikke har lån, men som likevel sliter med likviditeten grunnet bortfall av omsetning.

Erik Selle vil at norske myndigheter ser til Danmark.

– Det statsminister Erna Solberg derfor må gjøre er å komme nærmere den danske modellen. Regjeringen må senke skatter og avgifter, rette hjelpetiltakene inn mot direkte likviditetsstøtte og iverksette motkonjunkturpolitikk.

annonse

Sårbart oljefond

Videre mener Selle at oljefondet nå fremstår som sårbart, og at det etter hvert vil bli aktuelt å ta et oppgjør med norsk beredskap.

– Norge har et betydelig oljefond som nå viser sin sårbarhet gjennom tap på børsene. Dette viser at det er grunn til å ta et oppgjør med hele globalgseringspolitikken til regjeringen, få en grundig debatt om oljefondet og bygge opp beredskapslagre og beredskapstankegang i Norge igjen. Prioritet i den akutte situasjonen er nå likevel først å redde næringsliv og bedrifter. Deretter må vi ha en grundig debatt om statens kjerneoppgaver og prioriteringer, og nasjonalstatens renessanse.

Les også: – Danske grensekontroller kan skape nye kriger

Tiltak

PDK-lederen opplyser at hans parti ville ha innført en rekke tiltak. De ønsker blant annet å fjerne arbeidsavgiften, formueskatt på arbeidende kapital, senke momsen, kutte ut alt av bompenger, fjerne klimaavgifter, redusere elavgiften og suspendere eiendomsskatt på privat eiendom og næringseiendom.

Partiet vil at staten tar regningen for krisesituasjonen, og balanserer gjelden til kommunene ved å redusere sin utlånsrente. Partiet mener at kommunene på sin side må være restriktive i forhold til økning av gjeld. Videre vil man iverksette vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter i stat, fylke og kommune, og trappe opp lenge etterlengtet vedlikehold på jernbanenettet