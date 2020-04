annonse

Nettavisen-redaktør Erik Stephansen beskylder meg for å drive med «tull og tøys». Men han skriver selv som en sjarlatan.

Allerede i ingressen går det galt for Nettavisen-redaktør Erik Stephansen. Han hevder Ytringsfrihetsforbundet (Yfo) har søkt som «trossamfunn». Men det er som livssynssamfunn vi har søkt støtte, og den ordningen har sine egne regler. Men det vet enten ikke Stephansen eller han skriver mot bedre vitende.

Redaktøren fnyser av de mer enn to tusen menneskene i Norge som har meldt seg inn i Ytringsfrihetsforbundet. Hans måte å sette ytringsfriheten som verdisyn i samme bås som Det Hellige Flygende Spaghettimonsterets Kirke sier vel mest om Stephansen selv. Men helt overraskende er det vel ikke. Stephansen uttrykte lettelse i 2019 da Nettavisen stengte ned kommentarfeltene.

Stephansen blander inn likt og ulikt i sin diatribe mot Yfo, Resett og undertegnede. Vi skal visstnok verken følge regler eller være seriøse. Som kontrast til dette setter Stephansen de etablerte mediene. Nettavisen er eid av Amedia.

Men det Stephansen ikke innser, er at Resett ble etablert i 2017 som en direkte konsekvens av norske mediers elendige dekning av Brexit og Donald Trumps gjennomslag og seier. Som en av de ytterst få i Norge var jeg i 2016 ute og spådde begge hendelser, mens de fleste andre tok feil.

Og det er jo litt interessant at Stephansen er arrogant nok til å påstå at Resett er useriøse, mens de andre mediene angivelig driver med kvalitet. «Jeg tror det norske folk i dag er sjeleglad for at vi i Norge har solide nyhetsmedier som hver eneste dag forteller åpent det vi vet om utviklingen av for eksempel korona-epidemien. Og at vi har byråkrater og politikere i alle partier som gjør det samme,» skriver han.

Men unnskyld meg. Vi har nettopp sett at Resett igjen har vist seg bedre til å informere det norske folk enn medier med mye større ressurser enn oss.

Allerede tidlig i februar dekket Resett coronakrisen med det alvoret det nå er åpenbart selv for Nettavisen at det fortjener. Og hvor var så de andre «seriøse» mediene? Jo, de var opptatt av kjendiser, sex og samliv, akkurat som før.

Nei, Erik Stephansen, ta deg en titt i speilet neste gang du smaker på ordet «useriøs». På Resett er vi skjerpet, og vi går vår egen vei når vi ikke stoler på den konsensus som gjennomsyrer resten av hovedstrømsmediene. Det burde Nettavisen også strekke seg etter.

