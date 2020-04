annonse

21:14 NTB skriver: I over tre år har en mann (40) vært siktet for medvirkning til overlagt drap på Muhammad Shahzad Aslam på Lindeberg i 2015. Nå er siktelsen henlagt, ifølge VG.

To personer mottar førstehjelp på Mekjarvik ferjekai i Randaberg i Rogaland etter å ha falt over bord fra et større fartøy.

– Personene er brakt i land og mottar førstehjelp i påvente av nødetatenes ankomst, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

#Randaberg, Mekjarvik ferjekai kl 2050: Melding om to personer skal ha falt over bord fra et større fartøy like ved kaien. Personene er brakt i land og mottar førstehjelp i påvente av nødetatenes ankomst. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) April 2, 2020