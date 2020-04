annonse

Finansdepartementet er klar med en skisse til kompensasjonsordning for bedrifter som har opplevd svikt i omsetningen.

Etter det NTB kjenner til, ble finanskomiteen på Stortinget orientert om innholdet torsdag.

LO og NHO har vært i dialog med Finansdepartementet gjennom uka om den nye kompensasjonsordningen, som formelt skal legges fram fredag.

Den såkalte kontantstøtten skal dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere anslått at ordningen vil koste rundt 20 milliarder kroner i måneden.

Terskel for å komme med

I skissen, som NTB har fått tilgang til, legges det opp til at bedrifter må ha opplevd et fall i omsetningen på 30 prosent eller mer per måned fra og med april for å komme med.

For mars settes kravet til 20 prosents fall, ettersom krisetiltakene først ble innført litt ut i måneden.

Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai.

Det legges også opp til at bedrifter som er blitt pålagt å stenge, som frisører, skal få større kompensasjon enn andre. Disse vil få dekket 90 prosent av de faste kostnadene, mens øvrige bedrifter får dekket 80 prosent og i tillegg må betale en egenandel på 10.000 kroner per måned.

Nedre terskel for utbetalinger settes til 5.000 kroner, mens øvre grense settes til 30 millioner kroner.

Det var Dagens Næringsliv og TV 2 som omtalte skissen først.

Omfatter ikke alle

Den nye ordningen vil ikke gjelde alle sektorer. De som holdes utenfor, er blant annet finansnæringen, olje og gass og flyselskaper.

Foretak som er uten ansatte, uten aktivitet eller under konkursbehandling vil heller ikke være kvalifisert til støtte.

Finansdepartementet tar forbehold om at ordningen må godkjennes av EØS-tilsynet ESA før den kan tre i kraft.

Ifølge TV 2 vil det bli lansert en portal hvor bedrifter kan søke fra 17. april. Finans Norge skal ha ansvar for portalen.

Forhandlinger i vente

På Stortinget er det ventet forhandlinger gjennom helgen og fram mot påskeferien om ordningen.

Arbeiderpartiets Terje Aasland mener det viktigste er å få plass en ordning som faktisk treffer de bedriftene som nå står på konkursens rand og trenger hjelp.

– Men når vi nå skal bruke store penger fra fellesskapet, er det viktig at vi også klarer å sikre at de som mottar pengene, er seriøse og ikke prøver å utnytte situasjonen, advarer han.

Arbeiderpartiet vil derfor kjempe for gode kontrollmekanismer, fastholder Aasland.

– Det er store penger som skal ut. Vi må sørge for at det skjer på en ordentlig og ryddig måte, sier han til NTB.

Frykter sugerør

Også LO har advart regjeringen mot å utforme et regelverk som ikke er stramt nok.

– Det vi ikke trenger, er en ordning som gir useriøse bedrifter et sugerør ned i statskassa, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Vi vet at det alltid vil være en risiko for at det er bedrifter som vil forsøke å utnytte slike ordninger. Vi har vært tydelige overfor regjeringen på at man må ha gode ordninger for kontroll, slik at vi luker ut de useriøse bedriftene, sier han.