annonse

annonse

Ine Eriksen Søreide (H) sier det var viktig at Nato fikk holdt sitt utenriksministermøte midt i pandemien. Et bevis på at vi kan tilpasse oss, sier Nato-sjefen.

– Flere medlemsland er hardt rammet av pandemien. Derfor var det viktig at møtet ble gjennomført. Det er viktig med kontinuitet i virksomheten, sier utenriksminister Søreide i en pressemelding og minner om at utenriks- og sikkerhetspolitikken ikke stopper opp.

Hyllet helsearbeidere

Pandemien dominerte møtet, som for første gang i alliansens historie ble holdt som en videokonferanse. Ministrene ble blant annet enige om å hylle helsearbeidere og andre som står i frontlinjen i kampen mot viruset.

annonse

– Det inkluderer menn og kvinner i uniform som fortsetter å jobbe hver dag for vår felles sikkerhet, sier generalsekretær Jens Stoltenberg. Han understreker at Nato kan bidra i den situasjonen medlemslandene og resten av verden befinner seg.

Koordinering og logistikk

– Nato ble skapt for å håndtere kriser. Vi har gitt vår øverstkommanderende i oppdrag å koordinere den nødvendige militære bistanden, forteller Stoltenberg på en pressekonferanse etter videomøtet.

Det oppdraget inkluderer å skaffe oversikt over flytransportkapasiteten og sikre leveranser av utstyr. Generalsekretæren takker Nato-medlemmene for bistanden de har tilbudt og for hjelp som allerede er gitt, inkludert helsepersonell og utstyr.

– Nato har ikke en hovedrolle i bekjempelsen av covid-19, men bidrar blant annet med logistikk og koordinering. Alliansen har også en viktig stabiliserende rolle. Dette er ikke minst viktig i en situasjon med betydelig internasjonal usikkerhet, sier Søreide.

annonse

Stoltenberg forsikrer igjen at koronautbruddet ikke har svekket alliansens operative evner.

– Våre styrker er klare og vårt arbeid fortsetter. Mens fokuset er på kampen mot covid-19, forsvinner ikke andre trusler og utfordringer. Vi skal fortsette å levere sikkerhet og forsvar for nesten én milliard innbyggere.

Utvider i Irak

Ministrene ble enige om at Nato skal ta på seg flere treningsoppdrag i Irak ved å overta oppgaver fra den bredere globale koalisjonen for å bekjempe IS. I dag er Irak-oppdraget trappet ned på grunn av koronautbruddet, men skal trappes opp igjen så snart situasjonen tillater det.

Situasjonen i Afghanistan var også et tema på videokonferansen, og Stoltenberg sier Nato står ved sin støtte til langvarig fred og stabilitet i landet. Etter at USA og Taliban skrev under en fredsavtale, skal Nato redusere sin tilstedeværelse til 12.000 soldater.

– Det er ikke bestemt noen videre reduksjon, og det vil bli stilt betingelser ved hvert nye steg, sier Nato-sjefen. Det er nå opp til afghanerne å komme i gang med samtaler mellom partene i landet.

annonse

– Tiden er inne for afghanerne til å vise nasjonalt fellesskap for nasjonens beste, både for å oppnå fred og bekjempe viruset.

Samarbeid og utvidelse

Nato har også bestemt seg for å styrke samarbeidet med Ukraina og Georgia, inkludert å holde øvelser i Svartehavet. Alliansen skal samarbeide tettere med FN og bidra med opplæring av fredsbevarende styrker.

Slutterklæringen fra torsdagens møte avsluttes med å ønske Nord-Makedonia velkommen som alliansens 30. medlem. Landet ble formelt tatt opp i alliansen sist uke.