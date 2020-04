annonse

annonse

Etter en lang nedadgående trend har den dødelige volden i Sverige økt de siste årene. Den typen dødelig vold, som hovedsakelig er ansvarlig for økningen, er den som finner sted i de kriminelle miljøene.

Ved denne typen dødelig vold brukes automatiske våpen og andre skytevåpen oftere enn før. Dette viser en ny rapport fra Kriminalitetsforebyggingsrådet (Brå).

I årene 2014–2017 utgjorde dødelig vold i konflikter i det kriminelle miljøet drøyt en fjerdedel av den dødelige volden i Sverige (27 prosent). Dette tilsvarer omtrent 30 saker per år.

annonse

For ti år siden (2004-2007) var nivået omtrent 10 saker per år.

Les også: Nedgang i anmeldelser i Sverige i 2019: 1,55 millioner lovbrudd anmeldt

Hovedsaklig et storbyfenomen

– Dødelig vold i det kriminelle miljøet skjer hovedsakelig i storbyene, og det handler nesten utelukkende om menns vold mot andre menn. Rapporten gir en omfattende beskrivelse av denne typen dødelig vold, og i lys av nyhetsrapporteringen er studiets resultater omtrent som forventet, sier Jonas Öberg, etterforskningsleder, Brå.

annonse

Det økende antallet hendelser med dødelig vold i det kriminelle miljøet de siste årene angår hovedsakelig unge menn, helst mellom 18 og 24 år.

Det ser også ut til at det er mer vanlig i dag for de involverte å bo hjemme hos foreldrene, og at de er arbeidsledige eller studerer, i motsetning til tidligere, da det var mer vanlig at de jobbet eller hadde sykepenger eller sykepensjon, heter det fra Brå.

Les også: Sverige: Bandemedlemmer fortsetter å begå kriminalitet etter samtale med politiet

Skytevåpen oftere i bruk

Den mest brukte metoden for vold ved dødelig vold generelt i Sverige er kniv, men bruken av skytevåpen har økt jevnlig siden midten av 2000-tallet og er nå nesten like vanlig som en kniv.

annonse

Økningen kan knyttes til konflikter i det kriminelle miljøet.

Automatiske våpen dukket ikke opp i det hele tatt før i 2012, men de forekommer i nesten en fjerdedel av sakene i det kriminelle miljøet i siste del av perioden som ble undersøkt av Brå.

Les også: Ungdomsranene i Sverige: SD krever debatt om svenskefiendtlighet

– Utviklingen er farlig og må brytes

– Økningen i denne typen dødelig vold er veldig alvorlig, og det er en utvikling det er viktig å bryte. I et kortere perspektiv trenger politiet ressurser for å kunne håndtere parallelle forundersøkelser uten å begrense for mye annet etterforskningsarbeid.

– I et lengre perspektiv må ulike krefter i samfunnet også koordineres for å bryte rekrutteringen til det kriminelle miljøet, samtidig som de jobber for å få folk som allerede er etablert i miljøet til å forlate det, sier Jonas Öberg.