En allianse av universitetssykehus i Europa advarer mot medisinmangel for koronapasienter dersom land ikke samarbeider om å sikre forsyningene.

I tillegg til behovet for respiratorer og verneutstyr «er det mest akutte behovet nå medisiner som er nødvendige for intensivbehandling», skriver Den europeiske universitetssykehusalliansen.

Gruppen sier lagrene av muskelavslappende, bedøvende og smertestillende medikamenter kan gå tomme i løpet av bare to dager på de hardest rammede sykehusene. På andre sykehus kan forsyningen vare i to uker.

Medisinmangelen gjør at noen sykehus prøver ut andre medikamenter og doser.

– Det er ekstremt bekymringsfullt at overarbeidede og ofte mindre erfarne sykepleiere og leger under opplæring, som er hentet inn for å hjelpe til i krisen, må bruke medisiner og doser de ikke er vant til, skriver alliansen videre. Den uttrykker bekymring for at noen land nekter å eksportere medisiner.

– Ingen enkeltland i Europa kan produsere alle medisinene (eller utstyret) de behøver. Europeisk samarbeid er avgjørende, mener gruppen, som representerer sykehus i ni europeiske land.