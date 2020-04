annonse

Virgin Orbit designer ny ventilator for å hjelpe til med å bekjempe korona-pandemien.

«Å få ventilatorer på plass der de trengs er veldig viktig for å redde liv.»

Virgin Orbit, som har spesialisert seg på utskyting av små satelitter til verdensrommet, har utviklet en ny ventilator som er ment å være masseproduserbar for å hjelpe støtteteam som ivaretar korona-pasienter, skriver Space.com. I tillegg satser et annet selskap i Virgin Group for å hjelpe i kampen mot pandemien.

Samarbeid

Virgin Orbit har den senere tid samarbeidet med leger og eksperter på medisinsk utstyr ved University of California Irvine (UCI) og University of Texas i Austin, som en del av «Bridge Ventilator Consortium», en gruppe som nylig ble dannet for raskt å finne en løsning på mangelen på ventilatorer under pandemien.

Til vanlig designer Virgin Orbit romteknologi, men satser nå for fullt på utvikling av en «bridge-ventilator», designet for pasienter som ikke lenger er i akutt livsfare, og ikke lenger er på intensivavdeling. Slike enheter kan frigjøre mer avanserte ventilatorer som brukes til intensiv pleie for pasienter som er alvorlig rammet, opplyser selskapet i en uttalelse mandag (30. mars).

«Å få ventilatorer ut i felten er svært viktig for å redde liv,» sier Dr. Brian JF Wong i en uttalelse. Han assisterende styreleder for otolaryngologi (studier av øre, nese, hals) ved UCI, som er en del av Bridge Ventilator Consortium.

«Etterspørselen etter utstyr er mye større enn hva som er tilgjengelig, så det er viktig at både regjeringen, industrien, akademia, ideelle foretak og samfunnet i sin helhet samarbeider for å identifisere løsninger og designe og konstruere dem så raskt som mulig.»

Masseproduksjon

Virgin Orbits versjon er designet for å bli masseprodusert, og selskapet håper at en design vil være klar for produksjon allerede i begynnelsen av april.

Men Virgin Orbit er ikke det eneste Virgin Group-selskapet som nå gjør en formidabel innsats.

I følge en uttalelse fra Virgin Galactics administrerende direktør George Whitesides bidrar både Virgin Galactic og hele Virgin Group i hjelpearbeidet.

W are donating PAPRs (Powered Air Purifying Respirators) to local hospitals. These machines offer additional protection for the front-line workers who are in the closest physical proximity to those patients suffering from COVID-19. pic.twitter.com/iaVPRGTOm4 — Virgin Galactic (@virgingalactic) March 30, 2020

Romturisme

Leger i selskapet Virgin Galactic, et selskap som til vanlig har sin kjernevirksomhet innen romturisme, er en del av et innsatsteam hos selskapet som nå gir sin støtte til sykehus, leverandører av medisinsk utstyr og myndighetene. Selskapet har så langt donert forsyninger målrettet mot å bekjempe koronaviruset, inkludert masker, beskyttelsesdrakter, hansker og «Powered Air Purifying Respirators» – respiratorer – til en rekke sykehus.

Virgin Galactic gir sin støtte i kampen mot korona-pandemien

Virgin Galactic jobber i tillegg med å skaffe til veie og donere ekstra utstyr og forsyninger, og hjelper ulike fasiliteter i Mexico og California med å skaffe til veie raskere testutstyr.

Virgin Galactic-ingeniører og tilknyttede samarbeidspartnere designer også en rimelig oksygenhette som kan hjelpe pasienter som ennå ikke trenger ventilatorer, men som har problemer med å puste.

Selskapet hjelper også med å levere mat og medisinsk utstyr til legesentre i New Mexico og California.

Kilde: «Virgin Orbit designs new ventilator as part of Virgin Group’s efforts to combat coronavirus» (https://www.space.com/virgin-orbit-designs-ventilator-to-fight-coronavirus.html )