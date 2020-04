annonse

Stillehavsstaten Palau med sine 1800 innbyggere er et av verdens siste koronafri hjørner. Nå ruster folk seg for krisen mange ser på som uunngåelig.

I likhet med Nord-Korea, Antarktis, Samoa og Turkmenistan er Palau et av de siste områdene som fortsatt ikke har rapportert om tilfeller av koronasmitte.

Helt uberørt er øygruppen likevel ikke. Et mulig smittet person er nå plassert i karantene mens myndighetene venter på et prøveresultat.

Stillehavet ingen garanti

Å ligge som en liten prikk midt i havet er ingen garanti for å holde koronasmitten unna. Øygruppen Nord-Marianene, også den i Stillehavet, fikk påvist sine første tilfeller i helgen, etterfulgt av et dødsfall med mulig sammenheng til viruset.

På Palau har folk begynt å holde lenger avstand til hverandre. Kunstneren og alenemoren Klamiokl Tulop forteller at mange frykter at viruset er på vei, eller at det allerede har kommet.

– Jeg skulle gjerne vært optimist og sagt at vi ikke får viruset. Men Palau får det helt sikkert. Vi er helt avhengige av turisme, og de fleste av oss avhenger av å reise for å komme på jobb, sier hun.

Palau er også avhengig av hyppige flyavganger for at folk skal få varene de trenger. Etter at flygningene ble kuttet drastisk ned, har folk begynt å hamstre. I øygruppens største by Koror har det så langt ført til mangel på varer som desinfeksjonsmiddel, munnbind og alkohol.

Sydpolen er isolert

På smittefrie Antarktis er det liten grunn til å bekymre seg for å bli innhentet av koronaviruset.

Basene, med rundt 90 personer utstasjonert, er uansett stengt helt fram til november. For tiden bekymrer folk seg mer for sine kjære hjemme i landene de på avstand har sett forandre seg til det ugjenkjennelige.

Mistenker underrapportering

For Nord-Koreas del stilles det spørsmål ved om det i det hele tatt er troverdig at smitten ikke har nådd landet som ligger mellom hardt rammede Kina og Sør-Korea.

Myndighetene mistenkes for å underrapportere om smitte og sykdom.

Tester fra Taiwan

Mens Palau venter på forsyninger av koronatester fra Taiwan, ruster øyenes befolkning seg både for sykdom og for økonomiske tap i en allerede svekket turistnæring.

For uansett utfall av den første testen, er de tropiske paradisøyene allerede berørt.

Ingen steder på kloden ser ut til å slippe unna virkningene av koronakrisen.