Bruk av munnbind er et praktisk tiltak, som kan redusere coronasmitte. Det skader ikke å prøve.

Et land som Norge kan ta seg råd til å være føre-var. Vi har mer enn god nok råd til å sørge for å lagre smittvernsutstyr, og vi kunne hatt en solid matberedskap. Det er heller ikke sånn at muligheten for pandemi har vært noe veldig usannsynlig, eller at denne krisen har kommet som lyn fra klar himmel. Coronavirus eller ikke. Antibiotikaresistente bakterier vil kunne bli et skremmende problem i fremtiden. Og det har vi visst lenge. Det finnes ingen unnskyldning for at vi er så dårlig forberedt som vi er, og det må vi som samfunn, med ledende politikere i spissen, ta ansvar for i fellesskap.

Kina fortjener kritikk for sin manglende informering og undertrykkelse av varslere, som nå avdøde Li Wenliang, som prøvde å advare oss. Men noen ganger har vi noe å lære av de maskerte østasiatene. Kina underrapporterer muligens sine smittetilfeller og dødsfall, men de flatede kurvene i land som Japan og Sør-Korea taler for seg. De gjør noe riktig i det fjerne Østen, som vi i Vesten bør lære av.

Nå vurderer Verdens helseorganisasjon (WHO) å anbefale flere land å bruke munnbind mot corona. I så fall vil Norge følge etter. Det er på tide nå.

Asymptomatisk smitte

WHO vurderer nå å anbefale munnbind, fordi det kan hindre smitte fra personer som selv ikke vet at de er blitt smittet. Dette fordi corona kan smitte svært tidlig i sykdomsforløpet, når den smittede kun har milde symptomer, eller ingen symptomer overhodet.

Det er rett og slett slående hvor flat kurven nå er i land som Sør-Korea, Japan og Singapore, hva gjelder økningen i antall smittede. Det begynte riktignok dramatisk i Sør-Korea, men nå er kurven nesten horisontal. Japan, som kanskje er det landet der munnbind brukes flittigst, ser en oppadgående trend, men det går mye, mye saktere enn det gjør i Vesten og i andre deler av verden. Og de bor tett i Japan. Bare i hovedstadsområdet Tokyo-Yokohama bor det 38 millioner mennesker.

Utfordringen for Norge nå er at munnbind og annet utstyr er vanskelig å oppdrive. Resett rapporterte allerede i slutten av februar om at flere apotekkjeder rett og slett hadde blitt helt utsolgte for munnbind og hånddesinfeksjon. Det betyr at myndighetene må sørge for at vi kan få det importert, at vi produserer det selv, eller en kombinasjon av disse.

Bevissthet

Nå er ikke tiden for å være rebell og mistroisk overfor myndighetenes advarsler. Regjeringen skulle vært på ballen før, men det er tydelig at de tar dette på alvor nå, og politikere fra alle partier er konstruktive, og de står sammen. Vi må ha tillit til hverandre, og heller presse på for mer bevissthet og flere gode tiltak. Jeg registrerer at det fortsatt er noen som ikke tar dette seriøst. Enkelte sprer også rykter om at corona bare er en bløff. Det blir nesten like håpløst som å mene at jorden er flat.

Mange gamle mennesker dør. Også unge mennesker kan bli alvorlig syke, og enkelte har også måttet bøte med livet, som hun 16-åringen i Frankrike. Drakoniske tiltak er nødvendige i en liten stund, og vi ser jo på tallene at det fungerer nå. Vi må også kunne være såpass føre-var at vi benytter oss av andre metoder, som munnbind, som kan ha god effekt. Uansett kan det ikke skade å prøve. Det er ikke et inngripende tiltak.

Dessuten må vi lete etter tiltak som kan begrense smitte i et vanlig hverdagsliv, sånn at vi etter hvert kan åpne landet og økonomien vår, samtidig som vi hindrer smitte. Det er tross alt grenser for hvor lenge halve landet kan være innelåst hjemme.