annonse

annonse

Halvparten av dem som dør etter å ha fått påvist koronavirus i Europa, er over 80 år gamle, og 95 prosent er eldre enn 60 år, ifølge WHO.

Over 48.000 koronasmittede er hittil døde i verden. 30.098 er døde i Europa, først og fremst i Italia, Spania og Frankrike.

– Vi vet at 95 prosent av disse dødsfallene skjedde blant dem som var eldre enn 60 år, og over halvparten av dem hos dem som var over 80 år, opplyser lederen for WHOs virksomhet i Europa, Hans Kluge.

annonse

Over 80 prosent av dem som døde, hadde minst én kronisk underliggende sykdom fra før, som diabetes, høyt blodtrykk eller hjerte- og karsykdom, ifølge Kluge.

– På den positive siden mottar vi også meldinger om at folk over 100 år, som har vært innlagt på sykehus for covid-19, nå er friskmeldt, sier han.

Selv om de fleste som dør etter å ha blitt smittet, er gamle og syke, advarer Kluge mot å tro at viruset ikke kan være farlig også for yngre.

– Alvorlige tilfeller har også rammet folk i tenårene eller i 20-årene. Mange av dem har havnet på intensivavdeling, og noen har dessverre sovnet inn, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826