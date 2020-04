annonse

Ikke alle er fornøyde med at myndigheten advarer særlig utsatte grupper mot coronasmitte.

Karriererådgiver Mohamud Ali skriver i et innlegg i Bergens Tidende om det han mener er å finne syndebukker for coronaviruset blant innvandrergrupper. Utspillet kommer i etterkant av FHIs konstatering av at somaliere er overrepresentert blant coronasmittede.

18 prosent av de smittede i Norge har fødeland utenfor Norge. Av disse er den største gruppen folk fra Somalia (201 personer), Sverige (45), Pakistan (41), Irak (37), Iran (36), Filippinene (31) og Danmark (30).

«Jeg er skeptisk til å finne syndebukker for pandemien blant innvandrerbefolkningen i Norge og dermed gi smitten et etnisk ansikt», skriver Mohamud Ali.

«Stigmatisering og ekskludering»

Han mener at det ikke er heldig å ta opp somalieres overrepresentasjon blant de smittede i Norge, fordi denne gruppen angivelig er «marginalisert». Noe årsaken til overrepresentasjonen mener han kan forklares med at en del somaliere jobber med helse, varehandel, transport og renhold.

«Somaliere er allerede en av de mest stigmatiserte og diskriminerte gruppene her i landet, og nå som FHI publiserer smittestatistikk etter etnisitet, frykter jeg at de blir en gjenstand for ytterligere stigmatisering og ekskludering.»

«I mangel på tydelig årsaksforhold, er det veldig lite som tyder på denne statistikken tjener noen som helst hensikt, men tvert imot forsterker fordømmelse og fremmedfrykt», skriver Ali, og konkluderer med at helseapparatet må bli flinkere til å informere det somaliske miljøet.