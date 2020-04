annonse

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener statsministeren viser liten interesse for matberedskap. Nå får han svar fra Høyre.

– Erna og regjeringen tar matsikkerhet på høyeste alvor, sier Guro Angell Gimse, Høyres landbrukspolitiske talsperson på Stortinget, til ABC Nyheter.

15. mars sendte Trygve Slagsvold Vedum brev til statsministeren med anmodning om å sette i verk tiltak i landbruket for å styrke matforsyningen.

– For to uker siden svarte Erna Solberg meg. Av brevet gikk det frem at hun ikke ønsket egne tiltak for å sikre norsk matproduksjon, sa Vedum til ABC Nyheter onsdag.

– Ingen matkrise

– Det er ingen matkrise i Norge nå. Vi har en helsekrise som har ført til utfordringer med å skaffe arbeidskraft til landet. Men dette er nå i ferd med å løse seg, mener Guro Angell Gimse.

– Vi må heller ikke glemme at vi så og si selvberget på kjøtt, meieriprodukter, egg og grove grønnsaker som kål og kålrot, og folk ville kunne bli mette på bygg-grøt og fisk, sier hun videre.