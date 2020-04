annonse

I en kinesisk rapport indikeres det at coronaviruset kan ha kommet fra et laboratorium i Wuhan, der det utføres dyreforsøk på flaggermus.

I et innslag hos Fox News rapporterer programleder Tucker Carlson om en hittil ukjent kinesisk rapport fra South China University of Techonology fra februar, der det konstateres at coronaviruset ikke kan ha kommet fra markedet i Wuhan, som er påstått, men i stedet fra to nærliggende laboratorier der det ble utført tester med flaggermus.

Etter at coronapandemien tok fart har det vært stor oppmerksomhet mot kinesiske markeder. Det er blitt spekulert i om viruset har oppstått der, ettersom de samler ulike ville dyr tett på hverandre, som således kan ha endt opp med å smitte mennesker. Nylig er disse markedene igjen åpnet i Kina. Det finnes opplysninger som tyder på at det har oppstått smitte forskjellige steder i landet, men når det gjelder utbruddet i Wuhan, skal smitten ha begynt et annet sted, ifølge den omtalte rapporten.

Hundre meter fra markedet

I den aktuelle rapporten fra South China University of Techonology konstateres det at viruset stammer fra en viss sort flaggermus, som det angivelig ikke skal finnes kolonier av innen en 900 kilometers radius fra Wuhan. Det skal heller ikke finnes noe bevis for at disse flaggermusene ble solgt på markedet i byen. Dette bekrefter samtlige vitner intervjuet i forbindelse med rapporten.

Det finnes to laboratorier i Wuhan som utfører tester på slike flaggermus, hvorav ett ligger bare noen hundre meter fra markedet. Rapporten konkluderer med at coronautbruddet kan ha startet i et av disse laboratoriene. Det mistenkes også at vevsprøver fra forsøksdyr kan ha dukket opp på markedet.

Det er tidvis dukket opp falske opplysninger i sosiale medier der det spekuleres i om viruset kan komme fra et kinesisk laboratorium, men da som et slags biologisk våpen. Disse opplysningene er avvist som konspirasjonsteorier.