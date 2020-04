annonse

annonse

I en kronikk informerer NRKs Anders Hofseth oss om hvorfor det er en dårlig ide å endre BBCs lisensfinansiering.

Mellom linjene forteller kronikken kanskje like mye om NRK, som den gjør om BBCs situasjon. Alle ekspertene Hofseth har snakket med er kritiske til å avvikle tvangsfinansieringen av BBC. To av dem er eller har vært redaktører i venstreavisen The Guardian. Å bringe inn noen som kan komme med andre perspektiver, anses åpenbart ikke nødvendig.

Les også: Dagens Næringsliv beklager «fake news» om Spetalen

annonse

Hofseth beskriver Storbritannia som „en nasjon revet i filler av Brexit”. De som kom seg en tur til London før koronaens tid, har kanskje sett dette med egne øyne. Vi andre får bare anta at det er sant, for NRK driver jo ikke med «fake news».

En av ekspertene forteller om medievirkligheten i dag: – I dette klimaet blir hver eneste tweet, post, artikkel, TV-programkommentar – hver eneste hvasomhelst – analysert i ekstrem detalj, og småfeil blåses opp.

For noen bringer dette kanskje tankene til nrk-finansierte faktisk.no sin innsats mot høyre-tendensiell maktkritikk. Men det er BBC som er utsatt for dette. Når man er en vernet bedrift og landets overlegent største medieaktør, med et selvbilde som en sannferdig og redelig nasjonal fellesarena, er det nok sårt å bli gransket selv.

En av ekspertene er sitert på at regjeringsrådgiveren Dominic Cummings „ønsker å undergrave statsapparatet fordi han ikke liker institusjonen. Cummings liker ikke lov og rett som institusjon. At en slik hardbarket anarkist er britisk regjeringsrådgiver, ville vært interessant, dersom det var sant. Men det er det ikke. I hvert fall finnes ikke spør av det på Wikipediasiden hans. Hvorfor gjengir NRKs mann ukritisk en slik uttalelse?

annonse

Eksperten mener videre at Cummings prøver å utfordre alle de «institusjonelle maktsentrene». Eksperten vedgår altså at BBC er et senter for makt. Her kunne det vært interessant om Hofseth hadde gått nærmere inn på hvem som utøver makt gjennom BBC. Han kunne også forklart hvorfor det er viktig at disse beholder muligheten til – på fellesskapets regning – å utøve makt gjennom BBC. Han kunne til og med redegjort for forholdet mellom tvangsfinansiert mediemakt og demokratiske prinsipper.

Det gjennomgående temaet i kronikken er at statsmedier er redelige og sannferdige, mens frie medier kun er opptatt av å tjene penger, og derfor ikke kan være like gode. De som ønsker mindre statsmedier ønsker «å kontrollere offentligheten». At noen av dem som ønsker dominerende statsmedier kan ha det samme ønsket, synes for skribenten utenkelig.

En av ekspertene omtaler sine meningsmotstanderes synspunkt (om abonnementsordning for BBC) som «ren galskap». Han omtaler også (så vidt jeg forstår, sitatet er litt løselig plassert i teksten) en meningsmotstander som gal. For meg virker det underlig at en som er opptatt av anstendig informasjonsformidling, velger å uttale seg offentlig på den måten. Men ettersom han forøvrig sier ting kronikkforfatteren ønsker å videreformidle, er det kanskje greit.

Kronikken er et godt eksempel på NRKs etablerte metode. Skribenten uttrykker knapt noen egne meninger. Kun de nøye utvalgte intervjuobjektene fremmer synspunkter. Alle disse har samme politiske tendens. Og fra NRKs side stilles da ingen kritiske spørsmål.

For den som ønsker å forstå mentaliteten i NRK er kronikken interessant. Hvordan kan det være mulig at en utdannet journalist, som arbeider for forutsetningsvis nøytrale NRK, ikke selv ser at han har laget et tendensiøst meningsinnlegg? Og at tendensen et den som tjener hans egne personlige interesser?

annonse

Les også: Har NRK en anti-Trump agenda også nå i koronaens tid?

En av ekspertene innser at «BBC er en av disse ideene som du ikke kan forestille deg at noen ville gjennomføre i dag.» Litt som brunkullkraftverk, med andre ord.

PS: Under kronikken på NRKbeta står følgende:

«Denne artikkelen har ikke kommentarfelt, fordi diskusjonen i kommentarfeltet på NRKbetasaker som berører samfunn, politikk eller medier dessverre sjelden holder nivået vi ønsker å tilby publikum her på NRKbeta.»

Om NRKbeta var like strenge mot seg selv, ja da måtte vi kanskje leve uten NRKbeta…