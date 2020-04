annonse

Prisen på nordsjøolje for levering i juni falt fredag med drøyt 4,3 prosent til rundt 28,5 dollar fatet.

Torsdag gjorde oljeprisen et solid hopp på rundt 20 prosent etter at president Donald Trump antydet muligheten for en avtale mellom Saudi-Arabia og Russland.

Et fat nordsjøolje ble da omsatt for opp mot 34 dollar, før tvilen på Trump meldte seg og prisen utover kvelden falt til rett under 30 dollar.

Mandag var oljeprisen helt nede i 22,58 dollar fatet, det laveste siden 2003.