Hovedindeksen på Oslo Børs startet ukens siste handledag med en oppgang på en halv prosent. Kort tid etter åpning ligger indeksen på 716,53 poeng.

En viss oppgang var på forhånd spådd av flere analytikere etter signaler om at det kan være en løsning på gang mellom OPEC, Russland og USA om begrensning i oljeproduksjonen. Saudi-Arabia skal ha bedt om et møte mandag.

Ojjeprisen, som torsdag steg til over 30 dollar fatet for deretter å falle igjen, er dermed på vei opp igjen. Et fat nordsjøolje omsettes rett etter åpning for 29,9 dollar fatet, opp 0,7 prosent.

