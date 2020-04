annonse

I tidlig ungdomstid var mine kunnskaper og forventninger om sjiamiljøet små. Etterhvert som jeg fullførte religiøse studier og tilegnet erfaring og kunnskap fra miljøer i tre land jeg har vært bosatt i, Norge, England og Finland, i rundt 10 år, er opplevelsen ikke den samme.

Hensikten med dette skriveriet er å gi utenforstående en innsikt i det uformelle som foregår innad de sjiamuslimske miljøene i Norge. Håpet er å gi leseren et grunnlag til å se nyansene innad retningen, utfordringene dette skaper i virkelighetens verden, samt eventuelt opplyse myndigheter om det de står overfor. Aller først er det nødvendig med noen innføringer.

Det norske islampensum

Jeg oppfatter det kulturmarxistiske norske utdanningssystemet som meget selektivt på hva det legger i tradisjonelt pensum. Det utelates informasjon som gir grunnlag for å forstå aktuelle problemstillinger. Pensumet presenteres på en måte som utelater relevante nyanser og fremstiller forskjeller mellom ulike islamske sekter og grupper som minimale. Det bærer med en farlig naivitet som har fått alvorlige politiske konsekvenser.

Narrativene om Gud, Profeten, Koranen, historien og ikke minst de rettskildefaktorene som fungerer som inspirasjon og rettskilder til lære, teologi og rettsvitenskap er så forskjellige at en må nærmest snakke om ulike religioner, og ikke kun sekter, retninger eller konvensjoner innenfor en og samme religion.

Særegent innad sjiaislam

For å kunne bedre forstå nyansene og splittelsene innen særlig sjiaislam er det nyttig med en del forinformasjon. På forhånd minner jeg om at jeg her snakker eksklusivt om Tolver-sekten som representerer majoriteten i sjiaislam. Jeg oppramser dette i følgende punkter:

Imamat/Lederskap: et sentralt doktrinært element i sjiaislam er at Gud til enhver tid har et utpekt Feilfritt vesen som har autoritet til å representere Gud. Dette kan være en Profet eller Imam. Tradisjonelt bruker sjiamuslimer Imam-begrepet kun til denne betydningen.

Lærdes myndighet: Siden kort tid etter drapet på den 11. Imamen, har den 12. Imamen levd i skjul, og har henvist at i rettslige veiledninger skal sjiamuslimer forholde seg til det juridiske rammeverket som rettslærde har kommet frem til som resultat av tolkninger av tekstene. Det er uenigheter om graden av (om i det hele tatt) autoritet rettslærde har.

Irans regime: Khomeini misbrukte det ovennevnte til det ekstreme ved å implementere hans Wilayat-ul-Faqih teori. Implisitt gir denne en rettslærd full autoritet i alle felt. Den omgjør rettslærden til mekanismen bak religion, politikk, stat og lov, og gir bokstavelig talt autoritet over menneskers liv og død. Ironisk nok er denne teorien blasfemisk jf. ultraortodoks sjiisme. Dagens iranske islamske republikk og presteskap er kun rekvisitter, med øverste leder Khamenei som reell autoritet og makthaver. Bortsett fra det forkaster regimet og dets lærde ortodoks sjiisme, og identifiserer seg heller med en variant av sjiisme som forsøker å skape en hybrid mellom de ulike islamske trosretningene, i håp om å danne en front mot Vesten.

Taqiya: Et konsept med legitim rot i rettskildene, som gir en retten til å gjøre noe som er primært forbudt – for eksempel å lyve – for å unnslippe potensiell fare mot liv eller eiendom når muligheten for beskyttelse er fraværende. Prinsipielt er det en lisens, ikke en obligasjon. Grunnet århundrelange forfølgelser, har majoriteten av sjiaer praktisert taqiya til den grad det har ført til paranoia, mindreverdighetskomplekser og tilbøyelighet til å akseptere undertrykkelse mot seg selv. Selv i moderne demokratier anvendes taqiya i epidemisk omfang. Det har blitt en uheldig, identitetsbefestet karakteristikk. En del misbruker dessuten taqiya til å drive svik, bedrageri, svindel og sabotasje. Vi skiller derfor mellom (1) legitim taqiya; (2) defaitisme forkledd som taqiya; og (3) machiavellisme forkledd som taqiya.

Virkninger i Vesten

Disse motsetningene preger sjiamuslimers atferd i Vesten, og det foregår konflikter av Midtøsten-dimensjoner, også i Norge. Det er ting som «alle i miljøet vet», men som det ikke er formelt skrevet om. Erfaringsmessig våger journalister ikke å grave i dette, grunnet at fremmede regimers etterretning har befestelse og innflytelse på miljøene.

Grupperingene som følger og/eller tenderer mot det iranske regimets tilnærming av sjiisme, vil først og fremst sverge troskap til regimet. Det er viktig å understreke at regimet og dets affilierte ikke har intensjoner om å implementere den såkalte Eurabia-teorien, men kun å fremme og beholde iranske interesser utenlands. Innflytelsesrike personer fra disse samfunnene, fra lærere og advokater, til politimenn og politikere, har først og fremst troskap til regimet. I praksis tar deres aktiviteter form av:

– rapportering til iranske ambassader om regimekritikere

– sabotasje for reformistiske sjiaer som er anti regimet

– invitasjon av predikanter som promoterer for og/eller er sympatiske med regimet og dets affilierte terror-organisasjoner, som Hizbollah og Hamas

– rekruttering av ungdommer til å fremme iranske agendaer i form av religiøs misjonering

– svindel mot vestlige stater ved å tilrane seg statsstøtte for trossamfunn under et dekke av «mangfold», når motstridende meninger i virkeligheten ikke ønskes velkommen

– etablere utdanningsinstitusjoner i Vesten som følger regimets variant av sjiisme, og presse vestlige utdanningsdepartementer til å anerkjenne disse for studielån og stipend

– infiltrere vestlige utdanningsinstitusjoner ved å presentere seg selv som tolerante, og motstridende stemmer som ekstreme, og dermed få statsstøtte til prosjekter under dekke av «forebyggende arbeid»

– iranske ambassaders diskriminering av visumsøkere, der regimekritikere nektes visum eller settes bakerst i køen

Grupperingene i Norge

Det iranske regimet har innflytelse på handlingsrommet til generelt alle sjiamiljøer og -trossamfunn i Norge. Her velger jeg å avdekke noe om to sentrale og aktive trossamfunn som sympatiserer med regimet og dets affilierte. Begge sentre har tilsammen mottatt hundretusener i norsk statsstøtte.

Tauheed Islamic Centre. Dette beryktede trossamfunnet er medlem av Islamsk Råd Norge, og er åpenbart støttende for det iranske regimet.

Khadija Senter. Jeg kan ikke uttale meg offentlig om detaljene knyttet til bakgrunnen for dannelsen av dette senteret og dets affilierte organisasjoner, TenkIslam og Islams Lære & Metode.

Jeg kan dog vise til følgende artikkel «Imam tiltalt for sexovergrep».

Venstresidens hykleri

Den utbredte sammenhengen vi generelt finner i Vesten, med allianser mellom venstreekstremister og ekstreme religiøse samfunn, gjelder dessverre også Norge. Venstresiden får sine stemmer og kommer til makten, og ekstremistene får økt innpass i systemet i form av statsstøtte, rekruttering og infiltrering av samfunnet til å fremme utenlandske regimers interesser.

Jeg anser meg selv apolitisk og er derfor verken venstre- eller høyreorientert, men jeg mener at hykleri må avdekkes. På tross av min ortodokse og konservative orientering, må jeg innrømme at jeg har mer tillit til og respekt for høyresiden, som jeg verdsetter at jeg kan forholde meg til, da jeg opplever den som åpen, ærlig og ivaretagende for mine rettigheter som et menneske, uansett hva min ideologiske overbevisning er.

Dette er bedre enn en venstreside som danner allianser med de samme terror- og diktaturvennlige grupperingene vi innvandrere flyktet fra og som dermed vil true vår tros- og ytringsfrihet.

Vi må ikke la fremmede, mørke, destruktive, krefter ødelegge for våre ønsker om fred, sameksistens og sivile rettigheter.