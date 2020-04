annonse

Premier League-klubbene ble fredag enige om at seriespillet ikke kan gjenopptas før «det er trygt og passende» å gjøre det. Spillerne bes om å godta lønnskutt.

Etter forrige møte var ambisjonen å begynne å spille igjen i begynnelsen av mai, men klubbene er i dagens situasjon enige om at det vil være for tidlig. Målet er fortsatt å fullføre sesongen, men det understrekes at det blir spilt kamper igjen først når det er med myndighetenes fulle støtte og i tråd med medisinske råd.

På fredagens telefonmøte ble det også vedtatt å innlede samtaler med spillerforeningen i håp om å oppnå lønnskutt på 30 prosent under koronaviruskrisen. Man vedtok også av solidaritetshensyn å forskuttere 125 millioner pund (1,6 milliarder kroner) i økonomisk støtte til klubbene i de fem divisjonene under Premier League.

Disse klubbene er svært hardt rammet av at sesongen er satt på vent, og flere av dem risikerer å gå under om de ikke får hjelp.

Møter PFA lørdag

– Som følge av de store økonomiske tapene akkumulert siden kampaktivitetene ble stoppet, og for å beskytte ansettelsesforholdene på alle nivåer i profesjonell fotball, ble Premier League-klubbene enstemmig enige om å konsultere sine spillere med håp om å oppnå situasjonsbestemte kutt og utsettelser i lønn som sammen tilsvarer 30 prosent av brutto årslønn, heter det i en uttalelse.

Ligaen sa at det allerede lørdag vil bli avholdt et møte med spillerforeningen (PFA) i sakens anledning.

Krisehjelpen til klubbene i de tre divisjonene i English Football League (nivå to til fire) og de to divisjonene i National League (fem og seks) ble også enstemmig vedtatt.

– Våre klubber er klar over de alvorlige vanskeligheter klubber nedover i fotballpyramiden opplever, står det.

Vurderes fortløpende

For Premier League-klubbene er det av stor økonomisk viktighet å spille sesongen ferdig, ettersom man ellers vil miste store summer fra TV-avtaler. Å fullføre sesongen er fortsatt målet.

I eliteserien har lagene igjen ni eller ti kamper. Liverpool har 25 poengs luke på tabelltopp og trenger to seirer til (eller tilsvarende poengtap for Manchester City) for å sikre sitt første seriemesterskap siden 1990.

– Dato for gjenoppstart av kampene vurderes fortløpende med alle de involverte mens covid-19-pandemien utvikler seg. Målet er fortsatt at alle nasjonale liga- og cupkamper skal spilles, står det i uttalelsen, men det understrekes at første prioritet er helse og sikkerhet for «nasjonen og våre lokalsamfunn, inkludert spillere, trenere, managere, klubbansatte og supportere».

Siden man ikke anslo noen ny startdato er ligaen i praksis utsatt på ubestemt tid.

Kvinnene også

Kvinnenes eliteserie sluttet seg til Premier League-klubbenes vedtak, ifølge en uttalelse fra fotballforbundet. Også den er utsatt på ubestemt tid, men med intensjon om å fullføre sesongen når eller om det er trygt.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har ryddet unna alle internasjonale kamper i vår og sommer slik at de nasjonale klubbturneringene kan fullføres. Uefa oppfordrer i en felles uttalelse med Den europeiske klubbforeningen (ECA) og ligaenes interesseorganisasjon European Leagues sterkt til at dette blir gjennomført.

Ut over støtten til klubber i andre ligaer bevilget Premier League også 20 millioner pund (255 millioner kroner) i støtte til det britiske helsevesenet (NHS) og roste klubbenes hjelpearbeid i sine lokalmiljøer.