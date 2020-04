annonse

Høyesterett har satt straffen til fengsel i seks år og fire måneder for en rumensk mann som voldtok en kvinne som var ute og trillet barnevogn i Tønsberg.

I Agder lagmannsrett ble mannen dømt til fengsel i åtte år, noe som var halvannet år strengere enn aktors påstand.

– Høyesterett kom til at handlingene ga grunnlag for en fengselsstraff opp mot sju år. Det ble foretatt en mindre reduksjon av straffen som følge av domfeltes tilståelse, heter det i sammendraget.

Mannen har i retten erkjent straffskyld og sagt at han angrer veldig på voldtekten, som skjedde på Sem i Tønsberg kommune 24. mars i fjor.

Avgjørelsen avklarer ifølge Høyesterett straffenivået i alvorlige voldtektssaker.

– I saken var det skjerpende at gjerningsmannen gjentatte ganger tok kvelertak på kvinnen og truet med skrujern opp mot halsen hennes, skriver retten, som mener det er særlig skjerpende at overfallet mot en kvinne som var på tur med to barn i barnevogn, og at det også medførte frykt for hva som ville skje med barna.