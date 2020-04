annonse

For å forhindre sosial dumping foreslår regjeringen å holde utleier ansvarlig dersom de som leier lokalene, driver grov utnyttelse av arbeidskraft.

– Det innebærer at det kan være straffbart å ikke gjøre nærmere undersøkelser hvis det er særlige holdepunkter for mistanke, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Dette gjelder både når leiekontrakt inngås og underveis i leieforholdet.

– Det kan for eksempel hende at politiet eller Arbeidstilsynet aksjonerer mot leietakerens virksomhet, at utleier blir varslet av andre, for eksempel naboer, eller at utleier selv gjør observasjoner som gir grunn til mistanke, sier Mæland.