Coronatestingen i Norge er på vei ned. I forrige uke gikk antall tester i snitt ned med 38 prosent.

– Test, test, test, het det i en sterk oppfordring fra direktøren i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Massiv testing for corona er et av de viktigste tiltakene for å få kontroll på viruset. Norge har til nå vært et av landene som har testet flest, og vi har ligget milevis foran Sverige og Danmark. Nå ser det derimot ut til at vi farten senkes. I forrige uke gikk antall tester i snitt ned med 38 prosent. Dette til tross for advarsler om at vi tvert imot bør teste flere. Dette melder Aftenposten.

Henviser til Island

Lars Vatten, professor i epidemiologi ved NTNU, viser til funn fra Island, der massetesting har avdekket at mange coronasmittede ikke har symptomer.

– Det betyr at mange, trolig spesielt i Oslo, er smittet uten å vite det. De er i stand til å smitte folk, sier Vatten.

Årsaken til at færre nå testes er mangel på testutstyr, personell til å gjennomføre testene, reagensrør og analysemaskiner.